Resultado EuroDreams: Comprobar número hoy jueves 18 de septiembre de 2025
El número ganador del EuroDreams de hoy, jueves 18 de septiembre de 2025 es el 11, 1, 26, 32, 36 y 37 y el dream el 1, para conseguir 20.000 euros al mes durante 30 años.
El ganador del Eurodreams de hoy, jueves 18 de septiembre de 2025 ha sido para el número 11, 1, 26, 32, 36 y 37 y el dream 1. El sorteo del Eurodreams tiene un premio de 20.000 euros al mes durante 30 años.
El sorteo de EuroDreams se celebra semanalmente, cada lunes y jueves en toda Europa. En este sorteo participan 9 países: Bélgica, Irlanda, Austria, Portugal, España, Reino Unido, Francia, Irlanda, Luxemburgo y Suiza
Cada apuesta válida del Eurodreams consiste en apostar 6 números que vayan del 1 al 40 de la 1ª matriz y otro distinto del 1 al 5 de la segunda matriz (número dream o sueño).
Al acertar el número dream o sueño, sin tener en cuenta acertar los 6 números, puedes ganar el reintegro. Cada una de las apuestas del sorteo del EuroDreams tiene un precio de 2,50 €.
La apuesta se hace efectiva con el pago de 2,50 € por cada una en tres formas distintas: Simple, Múltiple o Fórmulas especializadas.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
