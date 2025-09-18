Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería Nacional
ONCE
Loterías
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Lotería del Niño
Euromillones
Lotería de Navidad

EURODREAMS

Resultado EuroDreams: Comprobar número hoy jueves 18 de septiembre de 2025

El número ganador del EuroDreams de hoy, jueves 18 de septiembre de 2025 es el 11, 1, 26, 32, 36 y 37 y el dream el 1, para conseguir 20.000 euros al mes durante 30 años.

Imagen de resultado de Eurodreams

Imagen de resultado de EurodreamsAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Actualizado:
Publicado:

El ganador del Eurodreams de hoy, jueves 18 de septiembre de 2025 ha sido para el número 11, 1, 26, 32, 36 y 37 y el dream 1. El sorteo del Eurodreams tiene un premio de 20.000 euros al mes durante 30 años.

El sorteo de EuroDreams se celebra semanalmente, cada lunes y jueves en toda Europa. En este sorteo participan 9 países: Bélgica, Irlanda, Austria, Portugal, España, Reino Unido, Francia, Irlanda, Luxemburgo y Suiza

Cada apuesta válida del Eurodreams consiste en apostar 6 números que vayan del 1 al 40 de la 1ª matriz y otro distinto del 1 al 5 de la segunda matriz (número dream o sueño).

Al acertar el número dream o sueño, sin tener en cuenta acertar los 6 números, puedes ganar el reintegro. Cada una de las apuestas del sorteo del EuroDreams tiene un precio de 2,50 €.

La apuesta se hace efectiva con el pago de 2,50 € por cada una en tres formas distintas: Simple, Múltiple o Fórmulas especializadas.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

Loterías

Comprobar Lotería Primitiva de España: Resultado del sorteo de hoy

Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy jueves 18 de septiembre de 2025

Lotería Nacional

Resultado Lotería Nacional: Comprobar número hoy jueves 18 de septiembre de 2025

Lotería Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy jueves 18 de septiembre de 2025

ONCE: Resultado del sorteo de Mi Día, Cupón Diario y Super Once hoy en directo
ONCE

ONCE: Comprobar Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once, resultado de hoy jueves 18 de septiembre de 2025 en directo

Imagen de resultado de Eurodreams
EURODREAMS

Resultado EuroDreams: Comprobar número hoy jueves 18 de septiembre de 2025

Varios décimos de la administración de lotería Doña Manolita
LOTERÍAS

Dónde han caído el premio de la Bonoloto y ONCE de hoy, miércoles 17 de septiembre de 2025

Este miércoles 17 de septiembre de 2025 se han celebrado los sorteos de Bonoloto y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Sorteos ONCE: Comprobar resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy
ONCE

ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once, resultado de hoy miércoles 17 de septiembre de 2025 en directo

Comprueba tu número del sorteo del Cupón Diario y Super Once de hoy, miércoles 17 de septiembre de 2025 y consulta el resultado de los sorteos de la ONCE.

Bonoloto: Comprobar número del sorteo de hoy en directo

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy miércoles 17 de septiembre de 2025

Resultado ONCE, Euromillones y Bonoloto: Comprobar número de los sorteos de la lotería del martes

Dónde han caído el bote de 39 millones de Euromillones, y los premios de la Bonoloto y la ONCE de hoy, martes 16 de septiembre de 2025

Sorteo de Euromillones, administrado por Loterías y Apuestas del Estado

Comprobar Euromillones: Resultado del sorteo de hoy martes 16 de septiembre de 2025

Publicidad