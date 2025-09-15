Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
LOTERÍAS

Dónde han caído los premios de la Bonoloto, la Primitiva, Eurodreams y ONCE de hoy, lunes 15 de septiembre

Consulta los números premiados en los sorteos de la ONCE, Bonoloto, Eurodreams y la Primitiva este lunes 15 de septiembre y dónde han sido validados.

Administraci&oacute;n de Loter&iacute;a

Administración de LoteríaEuropaPress

Publicado:
Publicado:

Este lunes 15 de septiembre de 2025 se han celebrado los sorteos de la ONCE, Bonoloto, Eurodreams y la Primitiva. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

En el sorteo de BonoLoto, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 35 38 20 02 40 07. Complementario: 13. Reintegro: 4.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 600.000 euros. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 3 de Valladolid, situada en Manuel Azaña, 64.

EuroDreams

En el sorteo de Euro Dreams lunes día 15 de septiembre de 2025, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 33 7 4 35 21 15 - Sueño: 1. En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1). En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Segunda Categoría (6 + 0).

La Primitiva

En el sorteo de la Lotería Primitiva, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 05 08 16 10 28 01 Complementario: 04. Reintegro: 8. JOKER: 5002322

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 4.500.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen siete boletos acertantes

ONCE

En el sorteo del Super 11, celebrado el lunes 15 de septiembre, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados. Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El martes, 16 de septiembre de 2025 un único acertante podría ganar: 1.000.000 euros. El precio unitario de la combinación es de un euro por sorteo.

