Dónde han caído el bote de 39 millones de Euromillones, y los premios de la Bonoloto y la ONCE de hoy, martes 16 de septiembre de 2025

Comprueba en qué lugares han caído los premios de Euromillones, la Bonoloto y ONCE de hoy, martes 16 de septiembre.

Antena 3 Noticias
Publicado:

Este martes 16 de septiembre se han celebrado los sorteos de Euromillones, Bonoloto y ONCE. A continuación, podrás consultar las combinaciones ganadoras de cada sorteo y los municipios en los que han caído los premios.

Euromillones

En el sorteo de Euro Millones martes día 16 de septiembre de 2025, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 35 - 09 - 13 - 01 - 40 Estrellas: 06 - 05

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2). En España existe un boleto acertante de Tercera Categoría (5 + 0) que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 29.125 de Cerceda (A Coruña), situado en La Picota, 23 – Meirama.

Con el Eurobote, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 53 millones de euros. El boleto acertante de El Millón ha sido validado en el Despacho Receptor nº 28.190 de Córdoba, situado en alcalde Sanz Noguer, 13.

Bonoloto

En el sorteo de BonoLoto, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 19 14 20 07 25 41. Complementario: 26. Reintegro: 8.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 80.855 de Llíria (Valencia), situado en San Francisco, 39. Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.

ONCE

En el sorteo del Super 11, celebrado el martes 16 de septiembre, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados. Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El miércoles, 17 de septiembre de 2025 un único acertante podría ganar: 1.000.000 euro. El precio unitario de la combinación es de un euro por sorteo.

