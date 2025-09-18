Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
BONOLOTO

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy jueves 18 de septiembre de 2025

La Bonoloto de hoy, jueves 18 de septiembre de 2025, con un bote de 600.000 euros, ha agraciado al número 18, 24, 27, 35, 36 y 41, siendo el número complementario el 2 y el reintegro el 6.

Loter&iacute;a Bonoloto

Lotería Bonoloto

Antena 3 Noticias
Actualizado:
Publicado:

El resultado de la Bonoloto de hoy, jueves 18 de septiembre de 2025 ha agraciado al número 18, 24, 27, 35, 36 y 41, siendo el número complementario el 2 y el reintegro el 6. El participante que posea el cupón que coincida con la combinación premiada ganará un bote de 600.000 euros.

Para jugar a la Bonoloto deberás seleccionar 6 números en una tabla compuesta de números que van del 1 al 49. Puedes hacer apuestas sencillas de varios bloques seleccionando 8 combinaciones de 6 números o más. El coste de cada apuesta que realices tiene un precio de 0,50 €, aunque el mínimo es de dos apuestas, por lo que el precio mínimo asciende a 1 euro.

Para participar en el sorteo puedes jugar de forma puntual de lunes a sábado o los 6 días gracias a la apuesta semanal de la Bonoloto.

El sorteo de La Bonoloto se juega desde el lunes hasta el sábado, lo que deja fuera al domingo. El primer sorteo fue en 1988 y ha tenido muy pocos cambios, entre ellos el reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

