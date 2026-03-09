Un profesor jubilado gana 47 millones de euros con un décimo que ni había pagado

Francoise Masse, de Hawkesbury, profesor jubilado de la provincia de Ontario, Canadá, se acordó al salir de una tienda de alimentación que tenía un décimo de la Lotería Nacional de Canadá para canjear, un décimo que le habían regalado. "Guardé el décimo en mi cartera y seguí con mi día", cuenta el hombre en el medio 'Toronto Sun'.

El jubilado tenía tres boletos, el primero le dio otro gratis el segundo 40 dólares y al comprobar el tercero, se quedó paralizado, "Vi el mensaje gran ganador en pantalla y me quedé paralizado, el mundo se detuvo por un minuto".

Pasó una mañana confuso

El resto de la mañana, la pasé con una completa confusión, describe el hombre. "No paraba de repetir que no era real". Tras comprobar el premio, el hombre relata en el medio citado que colocó su décimo sobre la encimera y se paseó por la casa durante cinco minutos, temblando y preguntándose si sería real.

Tras unos minutos, el ganador procedió a llamar a OLG para saber cómo podría reclamar el premio. El jubilado se asomó por la ventana y pensó en lo que significaba esa cantidad de dinero para él y su familia. "Sentí una inmensa gratitud".

Francoise comunicó la cantidad que ganó a su familia

"Oír las palabras gané 55 millones de dólares salir de mi boca me pareció aún más irreal. Su familia pensó que les estaba haciendo una broma y no le creyeron. El jubilado quería contárselo a sus hijos en persona e ideó un plan para que todo acudieran a su casa.

"Les dije que tenía un regalo pendiente para todos ellos y les compré una máquina de café expreso". Tras contar a su familia la noticia real, todos empezaron a llorar de felicidad.

¿Qué hará con el premio?

Francois y su familia ya están pensando que pueden hacer con esa cantidad de dinero, una nueva casa y un nuevo coche está seguro, pero quieren tachar de su lista de deseos unas "vacaciones de ensueño".

"Siempre he soñado con viajar a carreras de Fórmula 1 por todo el mundo. Quizás visite algunos estadios de la NFL y vea fútbol americano, haga algunos viajes de golf y disfrute de algunas aventuras en familia".

En la entrevista publicada por el medio citado, Francois explicó que tiene muchas oportunidades de crear recuerdos. "Me gustan mucho los caballos, nunca he montado uno pero me he comprado un establo". "Esta victoria no es solo para mí, sino para mi familia y el legado que dejaremos".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.