Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy domingo 08 de marzo de 2026

La Bonoloto de hoy, domingo 08 de marzo de 2026, ha agraciado al número 14, 15, 16, 42, 44 y 46, siendo el número complementario el 11 y el reintegro el 3.

Bonoloto: Comprobar resultado del sorteo de hoy

Bonoloto: Comprobar resultado del sorteo de hoy

Antena 3 Noticias
Actualizado:
Publicado:

El resultado de la Bonoloto de hoy, domingo 08 de marzo de 2026 ha agraciado al número 14, 15, 16, 42, 44 y 46, siendo el número complementario el 11 y el reintegro el 3. Para jugar a la Bonoloto deberás seleccionar 6 números en una tabla compuesta de números que van del 1 al 49. Puedes hacer apuestas sencillas de varios bloques seleccionando 8 combinaciones de 6 números o más.

El precio por apuesta es de 0,5 euros, pero el mínimo son dos, por lo que no se permite jugar menos de 1 euro. También se puede realizar una apuesta para dos o más días.

El sorteo permite la opción de jugar hasta 8 combinaciones de 6 números cada una al mismo tiempo (sencilla) o de más números que se correspondan con otras apuestas. Puedes jugar a la Bonoloto desde el lunes hasta el sábado todas las semanas.

El primer sorteo se celebró en 1988 y no se ha modificado mucho desde entonces, sin contar el añadido del reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

