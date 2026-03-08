Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Gordo Primitiva: Resultado del sorteo de hoy domingo 08 de marzo de 2026

El número ganador del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 08 de marzo de 2026 es el 14, 26, 46, 48 y 49, y la clave el 5, con un bote de 12.100.000 euros.

El Gordo de la Primitiva: Resultado del sorteo de hoy, en directo

El Gordo de la Primitiva: Resultado del sorteo de hoy, en directoAntena 3 Noticias

Antena 3 Noticias
Actualizado:
Publicado:

El sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 08 de marzo de 2026 agraciado con bote de 12.100.000 euros, ha sido para el número 14, 26, 46, 48 y 49, y la clave el 5. Loterías y Apuestas del Estado ofrece el sorteo de lotería El Gordo de la Primitiva.

Para participar debes elegir 5 números del 1 al 54 de la 1ª matriz (pronósticos) y un número del 0 al 9 de Para participar debes elegir 5 números del 1 al 54 de la 1ª matriz (pronósticos) y un número del 0 al 9 de la 2ª matriz, que es el número clave. Además, si eres uno de los acertantes del número clave, independientemente del resto de premios, tendrás derecho al reintegro.

El precio por apuesta en el sorteo de El Gordo de La Primitiva es de 1,50 €. Para ganar en el Gordo se puede participar en tres categorías distintas: Simple, Múltiple o con Fórmulas especializadas con el precio de 1,50 € cada apuesta.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Gordo de la Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

