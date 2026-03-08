Loterías y Apuestas del Estado
Dónde han caído el bote de 6,1 millones de euros de la Primitiva, los 600.000 de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy domingo 8 de marzo de 2026
Este domingo 8 de marzo de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, el Gordo de la Primitiva y la ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.
Bonoloto
El resultado de la Bonoloto de hoy, domingo 08 de marzo de 2026 ha agraciado al número 14, 15, 16, 42, 44 y 46, siendo el número complementario el 11 y el reintegro el 3.
De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.000.000,00 de euros.
De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 4 de PALENCIA, situada en Joaquín Costa, 3 (fachada a Pza. de la Sal)
Gordo de la Primitiva
En cuanto al sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 08 de marzo de 2026 ha sido para el número 14, 26, 46, 48 y 49, y la clave el 5.
De Primera Categoría (5+1) no existen boletos acertantes, por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el sorteo de El Gordo de la Primitiva del próximo domingo, un único acertante podría ganar 6.500.000,00 euros.
Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5+0), el importe destinado a premios de dicha categoría pasa a incrementar el destinado a la Categoría inmediata inferior (4+1).
ONCE
En la ONCE, el número premiado en el sorteo del Sueldazo de hoy domingo 8 de marzo de 2026 ha sido el 55714 de la serie 040.
Los números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE han sido:
- Número: 72163 Serie: 027
- Número: 76602 Serie: 046
- Número: 79072 Serie: 037
- Número: 90749 Serie: 012
El resultado del sorteo del Super Once de hoy, domingo 8 de marzo de 2026 es 02, 08, 14, 21, 23, 30, 31, 38, 42, 43, 49, 50, 52, 54, 55, 58, 61, 67, 79 y 81.
