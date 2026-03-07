Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Loterías y Apuestas del Estado

Dónde han caído el bote de 119,5 millones de euros de la Primitiva, y los premios de la Bonoloto y la ONCE de hoy sábado 7 de marzo de 2026

Consulta los números premiados en los sorteos de este sábado 7 de marzo y dónde han sido validados.

Antena 3 Noticias
Publicado:

Este sábado 07 de marzo de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, la Primitiva y la ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El ganador de la Bonoloto de hoy, sábado 07 de marzo de 2026 ha sido para el número 16, 30, 35, 45, 46 y 48, siendo el número complementario el 42 y el reintegro el 1.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 600.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 1 de ARENAS DE SAN PEDRO (Ávila), situada en Triste Condesa, 2; en la nº 1 de CEUTÍ (Murcia), situada en Plaza Nueva, 1; y en el Despacho Receptor nº 90.125 de EL CUBO DE TIERRA DEL VINO (Zamora), situado en Mayor, 15.

Primitiva

En cuanto al resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 07 de marzo de 2026, ha agraciado a la combinación formada por los números 04, 13, 17, 32, 42 y 49, siendo el número complementario el 05 y el reintegro el 5.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 120.000.000,00 de euros, siendo este el mayor BOTE de la historia de La Primitiva.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante, que ha sido validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 1 de SANTA AMALIA (Badajoz), situada en Hernán Cortés, 2; en el Despacho Receptor nº 72.440 de SEVILLA, situado en Liebre, 4; y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado.

ONCE

En la ONCE, el número premiado en el sorteo del Sueldazo de hoy sábado 07 de marzo de 2026 ha sido el 18323 de la serie 054.

Los números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE han sido:

  • Número: 72163 Serie: 027
  • Número: 76602 Serie: 046
  • Número: 79072 Serie: 037
  • Número: 90749 Serie: 012

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, sábado 07 de marzo de 2026 es 02, 05, 07, 09, 10, 27, 32, 35, 37, 41, 48, 50, 64, 65, 67, 68, 70, 74, 81, 85.

