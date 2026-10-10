Resultado Lotería Primitiva: Comprobar número hoy sábado 10 de octubre de 2026

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 10 de octubre de 2026 es el 10, 16, 18, 20, 22 y 29, siendo el número complementario el 11 y el reintegro el 7. El bote del sorteo de La Primitiva de hoy es de 34.500.000 euros. El número premiado en el sorteo del Joker es el 9 871 681, premiado con 1 millón de euros.

Para jugar a La Primitiva debes seleccionar 6 números de cada apuesta. Para tener la posibilidad de ganar uno de los premios es necesario registrar un número de seis cifras. El sorteo de La Primitiva permite hacer hasta 8 combinaciones o jugar una combinación con más números seleccionados.

Por cada importe abonado se pueden escoger cualquier número que vaya desde el 1 hasta el 49. Además, en el sorteo de La Primitiva también se extrae un número complementario y el reintegro, ambos conformados por números del 0 al 9.

El bote de la Primitiva será para aquel que consiga acertar los 6 números y el reintegro. Además, puedes optar a un premio adicional de 1 millón de euros si juegas al Joker.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

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