Lotería Nacional

Premios del sorteo extraordinario de invierno de la Lotería Nacional 2026 del sábado 10 de enero

El Sorteo Extraordinario de Invierno de la Lotería Nacional, también conocido como el Sorteo de la Niña, reparte importantes premios y se presenta como una nueva oportunidad para empezar el año con ilusión.

Premios del sorteo extraordinario de invierno de la Loter&iacute;a Nacional

Premios del sorteo extraordinario de invierno de la Lotería Nacional 2026 del sábado 10 de eneroAntena 3 Noticias

Antena 3 Noticias
Publicado:

Si no has tenido suerte con la Lotería de Navidad y la Lotería del Niño, es el momento de cruzar los dedos con el Sorteo Extraordinario de Invierno de la Lotería Nacional 2026. Este sábado 10 de enero se reparte un primer premio de 150.000 euros. ¿Te imaginas en qué los invertirías?

Con importantes premios en juego, este sorteo se convierte en una ocasión perfecta para empezar el año con ilusión y optimismo. Participar en el Sorteo Extra de Invierno supone la posibilidad de dar un giro inesperado al comienzo del año, aliviar gastos recientes y soñar con nuevos proyectos.

¿Qué premios puedes ganar con el Sorteo Extraordinario de Invierno de la Lotería Nacional 2026?

2026 puede que sea tu año de la suerte si participas en este sorteo extra. Estos son los premios que reparte el Sorteo Extraordinario de Invierno de la Lotería Nacional 2026:

  • Un primer premio de 1.500.000 euros. (150.000 euros al décimo).
  • Un segundo premio de 300.000 euros. (30.000 euros al décimo).
  • Un tercer premio de 15.000 euros al décimo.
  • Un cuarto premio de 7.500 euros al décimo 40 premios (cinco extracciones de 4 cifras) de 375 euros al décimo.
  • 1.100 premios (once extracciones de 3 cifras) de 75 euros al décimo. 5.000 premios (cinco extracciones de 2 cifras) de 30 euros al décimo.
  • Dos aproximaciones para los números anterior y posterior al del premio primero, de 2.100 euros al décimo cada una.
  • Dos aproximaciones para los números anterior y posterior al segundo premio, de 1.200 euros al décimo cada una.
  • Dos aproximaciones para los números anterior y posterior al tercer premio, de 622,5 euros al décimo cada una.

Sorteo Extra de Invierno de la Lotería Nacional: ¿Cuánto se queda Hacienda?

La Agencia Tributaria, en todos los sorteos de Lotería Nacional, aplica una retención del 20% a los premios que superan los 40.000 euros por décimo. Esto es, esta retención se aplica únicamente sobre la cantidad que excede ese umbral, si tu premio está por debajo de 40.000 euros, no tienes que tributar.

En el caso del Sorteo Extraordinario de Invierno 2026, solo si ganas el primer premio (150.000 por décimo) tienes que declarar a Hacienda, ya que el segundo son 30.000 euros.

