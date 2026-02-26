Loterías
Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy jueves 26 de febrero de 2026
Comprueba el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, jueves 26 de febrero de 2026 con el que podrás ganar un primer premio de 300.000 euros.
Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de hoy jueves 26 de febrero de 2026con un primer premio de 300.000 euros a la serie.
El sorteo de la Lotería Nacional está organizado por Loterías y Apuestas del Estado y se celebra semanalmente los jueves y sábados. Para participar en el sorteo se debe seleccionar un número compuesto por 5 cifras. El precio del cupón de la lotería, al igual que la cuantía del premio, varía en función del día de la semana: El precio de cada boleto puede cambiar dependiendo del día: los décimos del jueves tendrán un precio total de 3 euros para jugar en la Lotería Nacional, mientras que los sábados será un total de 6 euros el importe.
Para poder participar en sorteos extraordinarios de la Lotería Nacional será necesario abonar entre 15 y 20 euros por décimo. A lo largo del sorteo de la Lotería Nacional se realizan varias extracciones, las más esperadas, las de dos números conformados por 5 cifras que serán el primer y el segundo premio.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
