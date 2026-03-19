Premios del Sorteo del Cupón Extra del Día del Padre de la ONCE del jueves 19 de marzo 2026

El principal atractivo de este sorteo es su premio máximo de 17.000.000 de euros, que corresponde al cupón que coincida con las cinco cifras y la serie del número ganador.

Este premio sitúa al Extra del Día del Padre entre los sorteos más atractivos del calendario de la ONCE, con una cuantía capaz de cambiar la vida de cualquier afortunado.

Pero el reparto no termina ahí. La estructura del sorteo está diseñada para que muchos jugadores puedan llevarse alguna cantidad, ya que se distribuyen un millón de premios en total.

Lista completa de premios del Cupón Extra Día del Padre de la ONCE 2026

La estructura de premios del sorteo se reparte de la siguiente forma:

1 premio de 17.000.000 € a las cinco cifras y serie.

a las cinco cifras y serie. 99 premios de 40.000 € a las cinco cifras.

a las cinco cifras. 900 premios de 1.500 € a las cuatro últimas cifras.

a las cuatro últimas cifras. 9.000 premios de 100 € a las tres últimas cifras.

a las tres últimas cifras. 90.000 premios de 10 € a las dos últimas cifras.

a las dos últimas cifras. 900.000 premios de 5 € a la última cifra.

Gracias a este sistema, el sorteo distribuye 1.000.000 de premios, lo que incrementa notablemente las probabilidades de obtener algún tipo de recompensa.

Cuántos números participan en el sorteo

El Cupón Extra del Día del Padre funciona con un sistema numérico amplio. En el bombo entran 100.000 números distintos, comprendidos entre el 00000 y el 99.999.

Cada uno de estos números dispone de 100 series diferentes, es decir, cien cupones con la misma combinación numérica pero pertenecientes a series distintas.

Este modelo permite que un mismo número pueda generar múltiples premios en caso de resultar ganador, lo que amplía el alcance del reparto.

Qué ocurre si te toca un premio

La forma de cobrar el premio depende de cómo se haya adquirido el cupón.

Quienes hayan participado de manera online recibirán el importe directamente en su cuenta de usuario si su número resulta premiado.

En el caso de los cupones comprados en puntos de venta físicos, los premios pueden cobrarse siguiendo los procedimientos habituales de la ONCE, dependiendo del importe obtenido.

Como ocurre con otros sorteos de loterías en España, los premios están sujetos a una normativa fiscal específica.

Desde el 1 de enero de 2020, el mínimo exento de impuestos es de 40.000 euros. Esto significa que:

-Los premios inferiores a 40.000 € no pagan impuestos.

-Si el premio supera esa cantidad, solo tributa la parte que exceda los 40.000 €, aplicándose una retención del 20 % sobre ese exceso.

De este modo, muchos de los premios repartidos en este sorteo quedan completamente libres de tributación.

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