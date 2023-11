Premios del Sorteo 11 del 11 de la ONCE 2023

Para tapar agujeros, para un coche nuevo o un apartamento en la playa...son algunos de los deseos más habituales que tenemos por si un día nos toca la lotería. Sin embargo, hay quien sueña más a lo grande y quizás pruebe suerte para vivir en unas eternas vacaciones de lujo o para poder dar la vuelta al mundo tantas veces como se le antoje, para ello no sirve cualquier premio, para eso se necesita una buena lluvia de millones como la que ofrece elSorteo del 11 de la ONCE.

Es uno de los sorteos clásicos de la ONCE y no es difícil recordar cuándo tendrá lugar, el 11 de noviembre a las 21:25 h. y se trata del sorteo que más premios millonarios da. Podrás seguir el sorteo desde la página web de Antena 3 Noticias, donde te informamos de lo que ocurre en el sorteo. También podrás consultar el resultado con todos los números premiados y comprobar tu cupón de la ONCE.

El cupón de este sorteo cuesta 6 euros y se pueden comprar hasta el mismo día 11 de noviembre a las 21:00h.

Premios

El primer primeo del sorteo más especial de la ONCE otorga al agraciado 11.000.000 de euros y hasta 11 premios de 1.000.000 euros al contado.

En el bombo entran un total de 100.000 números de cinco cifras comprendidos entre el 00000 y el 99999 además de un número de serie entre el 1 y el 120.

Aunque no seas el agraciado con el premio multimillonario tienes más posibilidades de llevarte un buen pellizco:

1 premio de 11.000.000 € a las cinco cifras y serie

119 premios de 50.000 € a las cinco cifras

1.080 premios de 1.200 € a las cuatro últimas cifras

10.800 premios de 120 € a las tres últimas cifras

108.000 premios de 12 € a las dos últimas cifras

1.080.000 premios de 6 € a la última cifra

Como ya avanzamos hay dos premios adicionales:

11 premios de 1.000.000 € a las cinco cifras y serie de la segunda a la duodécima extracciones completas

1.309 premios de 2.000 € a las cinco cifras de la segunda a la duodécima extracciones completas

¿Cuánto se lleva Hacienda?

El mínimo exento de los premios de loterías es de 40.000 euros por lo que todos los premios menores a esta cantidad estarían exentos de impuestos al resto se le aplica una retención del 20%

En la página web de la ONCE hay abundante información para quien quiera participar en este sorteo pueda comprobar desde las terminaciones más recurrentes hasta dónde encontrar ese número con el que se ha soñado o que es nuestro talismán.

Y una noticia como esta no puede terminarse de otra forma que no sea deseando suerte a todos y recordando a los afortunados que disfruten el premio con sentido y a los que se queden sin recompensan que piensen que el mejor premio es una buena salud.