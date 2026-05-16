ONCE: Resultado del Sueldazo y Super Once hoy sábado 16 de mayo de 2026

En breves instantes podrás conocer el resultado del Sueldazo y Super Once de hoy, sábado 16 de mayo de 2026. Comprueba tu número de la ONCE y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy.

Sueldazo de la ONCE

El sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy sábado 16 de mayo de 2026 dotado con un premio de 300.000 euros y 5.000 euros al mes durante 20 años, ha agraciado al número X de la serie X.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Los fines de semana puedes tener la oportunidad de ganar hasta 5.000 euros con el Sueldazo de la ONCE y 300.000 euros al contado. Puedes ganar uno de los 4 segundos premios que se reparten durante 10 años con 2.000 euros mensuales. Puedes acumular premios de 1ª y 2ª categoría en un mismo cupón con un plazo de 30 días naturales para reclamarlo. El bote final del día siguiente puede aumentar en 240.000 euros si no hay ningún comprador de la combinación ganadora de la 2ª categoría. Las distintas combinaciones se eligen de 100.000 números distintos y un número de serie que vaya del 1 al 55.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, sábado 16 de mayo de 2026 es X.

Todas las semanas puedes participar en el sorteo de Super Once. La participación se registra al escoger entre 5 y 11 números a elegir entre 80. Los premios varian en función de los números y la cantidad de la apuesta por boleto, para salir en una combinación de 20 números. Cada apuesta registrada con el valor de 1€ te da la posibilidad de ganar el premio de un millón de euros al acertar los 11 números de la combinación. De lunes a domingo puedes optar a ser el ganador del premio final en los tres sorteos que se celebran en el Super Once: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. El cupón que está en juego en el Super Once tiene que registrarse con un mínimo de 5 combinaciones distintas y un máximo de 11.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del sábado 16 de mayo de 2026 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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