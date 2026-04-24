ONCE: Resultado del Cuponazo y Super Once hoy viernes 24 de abril de 2026

Estamos a la espera de conocer los resultados de los sorteos de la ONCE del Cuponazo y Super Once de hoy viernes 24 de abril de 2026. Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE hoy.

Cuponazo de la ONCE

El resultado del sorteo del Cuponazo de la ONCE celebrado hoy , viernes 24 de abril de 2026 ha agraciado al número X de la serie X. El afortunado poseedor del boleto ganador, cuyas cinco cifras y serie coincidan con las del número y serie premiados en la primera extracción, será agraciado con 9.000.000 de euros.

Números premiados en el Cuponazo de la ONCE con 100.000 euros:

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

El premio final del sorteo del Cuponazo es de 9 millones de euros con 6 premios de 100.000€ a repartir. Puedes convertir tu combinación en Cuponazo XXL al abonar 2 euros más de lo que juegas y ganar 15 millones de euros y 6 premios de 200.000 euros. La combinación ganadora la puedes elegir al azar o seleccionando el número. Para continuar, tendrás que elegir la cantidad de boletos que quieres jugar. El bote final se transferirá a la combinación ganadora de 5 cifras y el número de la serie, desde el 1 hasta el 135. Dentro del mismo cupón se pueden acumular los premios de 1ª y 2ª categoría.

El número premiado, también llamado número principal, determina también el ganador de muchos otros premios: 134 premios de 25.000 euros a las 5 cifras, 1.215 premios de 150 euros a las 4 últimas cifras, 12.150 premios de 15 euros a las 3 últimas cifras, 121.500 premios de 6 euros a las 2 últimas cifras y por último 1.215.000 premios de 3€ a la última cifra. Este último no sería un premio propiamente dicho, pues sería el reintegro del importe pagado por el cupón (3€).

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, viernes 24 de abril de 2026 es X.

De lunes a domingo puedes participar en el sorteo Super Once eligiendo desde 5 hasta 11 números distintos de la matriz que tiene 80 números aunque no vayan ordenados. Las distintas apuestas y los números acertados varían en función de los números que se elijan. Para establecer un ganador, el sorteo de la ONCE selecciona una combinación de 20 números. Al jugar en el sorteo del Super Once de la ONCE puedes ganar hasta un millón de euros por cada apuesta de 11 números, por el precio de 1€. De lunes a domingo puedes optar a ser el ganador del premio final en los tres sorteos que se celebran en el Super Once: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. Puedes hacer tu apuesta en el sorteo en 7 combinaciones distintas: 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5 números al día y sorteo.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del viernes 24 de abril de 2026 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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