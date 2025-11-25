Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería Nacional
ONCE
Loterías
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Lotería del Niño
Euromillones

ONCE

ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once, resultado de hoy martes 25 de noviembre de 2025 en directo

Comprueba los resultados de los sorteos de la ONCE del Cupón Diario y Super Once de hoy, martes 25 de noviembre de 2025.

Cup&oacute;n Diario y Super Once

Cupón Diario y Super OnceAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Estamos a la espera de conocer el resultado de los sorteos de la ONCE de hoy, martes 25 de noviembre de 2025. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el Cupón Diario y Super Once de hoy.

Cupón Diario de la ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, martes 25 de noviembre de 2025 es el X. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie X del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado en el Cupón Diario de la ONCE.

El sorteo del Cupón diario de la ONCE es el más longevo de la organización. Se celebra semanalmente de lunes a jueves. Si aciertas los cinco números y la serie en el Cupón Diario, ganarás un premio de 500.000 euros. Con la participación en el sorteo diario de la ONCE, también puedes optar al premio de 500.000 euros. El Cupón Diario ofrece la posibilidad de ganar hasta 500.000 euros.

El sorteo ordinario del cupón de la ONCE se celebra desde 1938, fecha en la que se llamaba Cupón Pro-ciegos. Al principio, jugar en el sorteo del cupón diario costaba 10 céntimos por boleto y 3 cifras en juego más una sola serie de 5 números.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, martes 25 de noviembre de 2025 es X.

La participación en el sorteo Super Once la ONCE se registra al seleccionar, sin importar el orden de los números, desde 5 hasta 11 distintos elegidos entre 80. Los premios varian en función de los números y la cantidad de la apuesta por boleto, para salir en una combinación de 20 números. Cada apuesta registrada con el valor de 1€ te da la posibilidad de ganar el premio de un millón de euros al acertar los 11 números de la combinación. De lunes a domingo puedes optar a ser el ganador del premio final en los tres sorteos que se celebran en el Super Once: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. En el caso de participar, tendrás que hacer una apuesta mínima de 5 combinaciones y máximo 11.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del martes 25 de noviembre de 2025 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

Cupón Diario y Super Once

ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once, resultado de hoy martes 25 de noviembre de 2025 en directo

Euromillones en directo

Euromillones: Resultado de hoy martes 25 de noviembre de 2025

La Bonoloto de hoy

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy martes 25 de noviembre de 2025

Loterías y Apuestas del Estado
Loterías

Dónde han caído los premios de la Bonoloto, Primitiva, Eurodreams y ONCE de hoy, lunes 24 de noviembre

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024
ONCE

ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once, resultado de hoy lunes 24 de noviembre de 2025 en directo

EuroDreams
EuroDreams

EuroDreams: Resultado de hoy lunes 24 de noviembre de 2025

El resultado del sorteo del EuroDreams de hoy, lunes 24 de noviembre de 2025 ha agraciado al número 06 13 17 22 25 36 y al dream 4.

Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo
Lotería Primitiva de España

Resultado Lotería Primitiva: Comprobar número hoy lunes 24 de noviembre de 2025

La Primitiva de hoy, lunes 24 de noviembre de 2025, con un bote de 44.000.000 euros, ha agraciado al número 12 19 22 26 29 38, siendo el número complementario el 33 y el reintegro el 3.

Sorteo de la Bonoloto: Comprobar resultado de hoy

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del lunes 24 de noviembre de 2025

Varias personas hacen cola en una administración de lotería para comprar décimos de cara al Sorteo de El Niño 2025

Dónde han caído el bote de 9,8 millones del Gordo, el de 3,8 millón de la Bonoloto, y los premios de la ONCE de hoy domingo 23 de noviembre

Loterías y Apuestas del Estado de España: Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy domingo 23 de noviembre de 2025

Publicidad