EuroDreams: Resultado del sorteo de hoy lunes 24 de noviembre de 2025

Comprueba el resultado del EuroDreams de hoy, lunes 24 de noviembre de 2025. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy.

Alejandro Lorente
Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo del Eurodreams de hoy lunes 24 de noviembre de 2025.

El sorteo de EuroDreams se celebra dos veces en semana, los lunes y los jueves En el sorteo participan actualmente nueve países: Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza.

Es necesario elegir seis cifras comprendidas entre el 1 y el 40 de la categoría pronósticos, y un solo número del 1 al 5 de la categoría número dream (o sueño).

Además, si eres uno de los acertantes del número dream o sueño, independientemente del resto de premios, tendrás derecho al reintegro. El coste por apuesta en el sorteo del EuroDreams es de 2,50 €.

La participación en el sorteo del EuroDreams se hace efectiva de tres formas distintas: Simple, Múltiple o con Fórmulas especializadas con el precio de 2,50 € cada apuesta.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

