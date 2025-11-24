Dónde han caído los premios de la Bonoloto, Primitiva, Eurodreams y ONCE de hoy, lunes 24 de noviembre

Este lunes 24 de noviembre de 2025 se han celebrado los sorteos de la ONCE, Bonoloto, Primitiva y Eurodreams. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, lunes 24 de noviembre de 2025 agraciado con bote de 1.000.000 euros, ha sido para el número 07 21 23 27 39 45, siendo el número complementario el 47 y el reintegro el 5.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 41.965 de LA CAROLINA (Jaén), situado en Glorieta Derecha, 11 bajo izq. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 291 de BARCELONA, situada en Llull, 189; en el Despacho Receptor nº 87.615 de VIGO (Pontevedra), situado en Avda. Castrelos, 116; y en el nº 87.900 también de VIGO (Pontevedra), situado en Avda. do Freixo, 38

Primitiva

El ganador de La Primitiva de hoy, lunes 24 de noviembre de 2025 ha sido para el número 12 19 22 26 29 38, siendo el número complementario el 33 y el reintegro el 3. El sorteo de La Primitiva tiene un bote de 46.000.000 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 46.000.000,00 de euros. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor nº 16.175 de ALONSOTEGI (Bizkaia), situado en Erdiko, 2, y en el nº 62.645 de ESTELLA-LIZARRA (Navarra), situado en Mayor, 38.

Eurodreams

Los números premiados del sorteo de EuroDreams de este lunes 24 de noviembre son los siguientes: 06 13 17 22 25 36. Además, el 'dream', es el 4.

En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1). En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Segunda Categoría (6 + 0). Al no existir acertantes de Primera Categoría en esta ocasión, el próximo sorteo de EuroDreams será también Especial, con un premio de Primera Categoría (6 + 1) de 30.000 euros al mes durante 30 años.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, lunes 24 de noviembre de 2025 es el 07767. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 6 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE. El resultado del sorteo del Super Once de hoy, lunes 24 de noviembre de 2025 es 02 05 06 08 09 16 18 20 32 37 46 47 50 58 60 63 76 78 84 85.

