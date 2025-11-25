Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Euromillones: Resultado de hoy martes 25 de noviembre de 2025

Comprueba el resultado del sorteo de Euromillones de hoy, martes 25 de noviembre de 2025 con el que podrás ganar un bote de 162.000.000 euros.

Euromillones en directo

Euromillones en directoAntena 3 Noticias

Antena 3 Noticias
Publicado:

En breves instantes podrás conocer el resultado de Euromillones de hoy, martes 25 de noviembre de 2025. Comprueba tu número de Euromillones y El Millón y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un bote de 162.000.000 euros.

Para ganar el bote de Euromillones tendrás que acertar todos los números. Debes seleccionar 5 números en cada una de tus apuestas, entre el número 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. El premio que se obtiene al acertar los cinco números que se juegan sumados a una estrella en el sorteo de Euromillones, es el 3,95% del bote final y los ganadores que acierten solo cinco números, se llevarán un 0,92% del mismo bote. Ese mismo día, si no hay ningún acertante, el premio se transfiere al bote final del próximo día.

Cada martes y viernes se celebra el sorteo de Euromillones. Además de España, el sorteo se celebra en el resto de Europa en Francia, Austria, Irlanda, Portugal, Bélgica, Suiza, Reino Unido y Luxemburgo.

La cantidad del bote máximo del sorteo de Euromillones es de 190 millones de euros. Si se celebran cuatro sorteos sin ningún ganador, la cantidad del bote acumulada hasta el momento pasaría a repartirse entre los premiados de la siguiente categoría.

El sorteo de Euromillones reparte el 50% de lo que recauda en premios dentro de 13 categorías establecidas por la cantidad de aciertos. Si en el mismo sorteo no hay premiados en el premio, la cantidad se acumula para el siguiente bote.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de Euromillones son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

