Los loteros plantean subir el precio del décimo de la Lotería de Navidad a 25 euros

Los loteros plantean subir el precio del décimo de Navidad, que pasaría de costar de 20 a 25 euros. Aseguran que su margen de beneficio es insuficiente. Desde hace 23 años el importe del décimo es el mismo.

Según explica a Telemadrid Borja Muñiz, lotero y presidente de la Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Lotería, "creemos que es el momento de subir el premio; antes con el Gordo te podías comprar un Picasso y ahora no; no queremos castigar al consumidor, queremos que el premio también sea mayor", asegura.

En el primer sorteo oficial de Navidad, este décimo costaba 50 pesetas, lo que ahora serían 30 céntimos. Pasaron 56 años y el importe subió a 200 pesetas, o lo que es lo mismo, un euro veinte. El mayor incremento tuvo lugar en las últimas décadas del siglo XX, con precios que pasaron de (500 pesetas), 3 euros a (3.000 pesetas) 18 en 2001.

Las bajas comisiones que reciben por cada décimo, un 4,5% , llevan también estancadas desde 2002, igual que el precio de cada boleto de Lotería de Navidad. "Llevamos cuatro años reclamándolo y el cliente lo va entendiendo porque es lógico, no conocemos ningún producto de consumo que desde el año 2002 no haya subido de precio", indica Borja Muñiz.

Por ello, los loteros buscan poder subir sus comisiones al 6%. "A lo largo del año hay 103 sorteos de Lotería Nacional, los jueves, los sábados, Lotería de Navidad y Lotería del Niño. En 102 sorteos, la comisión es del 6%, recibimos el 6% bruto de la venta, pero en el de Navidad, donde más recursos ponemos y más inversión tenemos que hacer, se nos penaliza al 4,5%. Lo que buscamos es equiparar todas las comisiones", ha aclarado el presidente de la Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Lotería, quien añade que "la lotería antes subía con mucha más frecuencia, hasta que empezó el euro. En diez años, como mucho, había una subida de precio, y además fuerte, y no pasaba nada. Pero con la subida de precio va una subida del premio".

Con la entrada del euro en 2002 se estableció que cada décimo tendría un precio de 20 euros que es el que tiene 23 años después. Para los loteros ha llegado el momento de incrementar su cuantía.