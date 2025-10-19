Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería Nacional
ONCE
Loterías
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Lotería del Niño
Euromillones
Lotería de Navidad

Gordo Primitiva

Resultado Gordo Primitiva: Comprobar número hoy domingo 19 de octubre de 2025

Comprueba el resultado del sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 19 de octubre de 2025 con el que podrás ganar un bote de 6.500.000 euros.

Gordo Primitiva: Comprobar n&uacute;mero del sorteo de hoy

Gordo Primitiva: Comprobar número del sorteo de hoyAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

En breves instantes podrás comprobar el número del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 19 de octubre de 2025. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo del Gordo de la Primitiva que cuenta con un bote de 6.500.000 euros y descubrir si tu número ha sido premiado.

El Gordo de la Primitiva es un sorteo que pertenece a Loterías y Apuestas del Estado. Cada apuesta válida del Gordo de la Primitiva consiste en 5 números que vayan del 1 al 54 de la 1ª matriz y otro distinto del 0 al 9 de la segunda matriz (número clave).

Al acertar el número clave, sin tener en cuenta acertar los 5 números, puedes ganar el reintegro. Cada una de las apuestas del sorteo de El Gordo de La Primitiva tiene un precio de 1,50 €.

La apuesta se hace efectiva con el pago de 1,50 € por cada una en tres formas distintas: Simple, Múltiple o Fórmulas especializadas.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Gordo de la Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

Loterías

Sorteo de la Bonoloto: Comprobar resultado de hoy

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy domingo 19 de octubre de 2025

Gordo Primitiva: Comprobar número del sorteo de hoy

Resultado Gordo Primitiva: Comprobar número hoy domingo 19 de octubre de 2025

Sorteos ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once

Resultado ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once hoy domingo 19 de octubre de 2025

Imagen de archivo de una administración de Loterías y Apuestas del Estado.
Lotería

Los loteros plantean subir el precio del décimo de la Lotería de Navidad a 25 euros

Loterías y Apuestas del Estado
Loterías

Dónde han caído los botes de La Primitiva, Bonoloto, Sueldazo y Super Once de hoy, sábado 18 de octubre

La Lotería Primitiva
Lotería Primitiva

Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy sábado 18 de octubre de 2025

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 18 de octubre de 2025 con un bote de 14.200.000 euros ha agraciado al número 06, 15, 20, 21, 28 y 49, siendo el número complementario el 8 y el reintegro el 0.

Sorteos ONCE: Sueldazo y Super ONCE
ONCE

ONCE: Comprobar Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once, resultado de hoy sábado 18 de octubre de 2025 en directo

Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE de hoy, sábado 18 de octubre de 2025 y comprueba el resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once.

La Bonoloto de hoy

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy jueves 18 de octubre de 2025

Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 18 de octubre, en directo

Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 18 de octubre, en directo

Lotería Nacional

Comprobar Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy sábado 18 de octubre de 2025

Publicidad