Gordo Primitiva
Resultado Gordo Primitiva: Comprobar número hoy domingo 19 de octubre de 2025
Comprueba el resultado del sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 19 de octubre de 2025 con el que podrás ganar un bote de 6.500.000 euros.
En breves instantes podrás comprobar el número del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 19 de octubre de 2025. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo del Gordo de la Primitiva que cuenta con un bote de 6.500.000 euros y descubrir si tu número ha sido premiado.
El Gordo de la Primitiva es un sorteo que pertenece a Loterías y Apuestas del Estado. Cada apuesta válida del Gordo de la Primitiva consiste en 5 números que vayan del 1 al 54 de la 1ª matriz y otro distinto del 0 al 9 de la segunda matriz (número clave).
Al acertar el número clave, sin tener en cuenta acertar los 5 números, puedes ganar el reintegro. Cada una de las apuestas del sorteo de El Gordo de La Primitiva tiene un precio de 1,50 €.La apuesta se hace efectiva con el pago de 1,50 € por cada una en tres formas distintas: Simple, Múltiple o Fórmulas especializadas.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Gordo de la Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
