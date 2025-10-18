Bonoloto
Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy sábado 18 de octubre de 2025
Comprueba el resultado de la Bonoloto de hoy, sábado 18 de octubre de 2025. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy.
Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy sábado 18 de octubre de 2025.
El sorteo de la Bonoloto se juega seleccionando 6 números de una tabla con números del 1 al 49. Puedes jugar con apuestas sencillas de varios bloques haciendo hasta 8 combinaciones de 6 números de una sola vez o combinando más números. En el sorteo de La Bonoloto el precio para jugar es de 1 euro en total, que es la suma de dos apuestas mínimas de 0,50 euros.
La participación en el sorteo de La Bonoloto se puede registrar en un total de 8 combinaciones (apuesta sencilla) o combinaciones con más números.
La Bonoloto se celebra diariamente, de lunes a sábado. Se celebra desde 1988 y ha tenido pocos cambios, entre ellos el reintegro.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
