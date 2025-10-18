Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Resultado Lotería Primitiva: Comprobar número hoy sábado 18 de octubre de 2025

Consulta los números premiados del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 18 de octubre de 2025 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un bote de 18.200.000 euros.

La Loter&iacute;a Primitiva

Antena 3 Noticias

Antena 3 Noticias
Publicado:

A la espera de conocer el resultado de La Primitiva de hoy, sábado 18 de octubre de 2025. El bote de La Primitiva es de 18.200.000 euros. En breves instantes podrás comprobar si tu número ha sido premiado en el sorteo de La Primitiva de hoy.

Loterías y Apuestas del Estado celebra el sorteo ordinario de La Primitiva todos los jueves y sábados de todas las semanas. Las apuestas deberán hacerse en mínimo un número de seis dígitos para poder participar en el sorteo de La Primitiva. La Primitiva ofrece la posibilidad de seleccionar hasta 8 combinaciones distintas o una combinación con más números distintos.

Las distintas combinaciones y números ofrecen la posibilidad de seleccionar en cada apuesta cualquier número que vaya del 1 al 49. Además de esta combinación, también tendrás que optar por un número complementario y un reintegro, ambos extraídos de un bombo que contiene números del 0 al 9.

Para ganar el bote de La Primitiva hay que acertar los 6 números más el reintegro. Si participas en El Joker en el sorteo de La Primitiva, optarás a un premio de 1 millón de euros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

