Dónde han caído los premios de la Bonoloto, el Gordo de la Primitiva y la ONCE de hoy, domingo 19 de octubre

Este domingo 19 de octubre de 2025 se han celebrado los sorteos de la ONCE, Bonoloto y el Gordo de la Primitiva. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy, domingo 19 de octubre de 2025 ha agraciado al número 08 24 28 29 37 47, siendo el número complementario el 44 y el reintegro el 2.

Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada.

El Gordo

Los números premiados en el sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 19 de octubre de 2025 han sido los siguientes: 05 14 16 20 39. Su número clave ha sido el 8.

Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada.

Al no haber acertantes de 2ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar la categoría siguiente.

Sueldazo de la ONCE

El resultado del sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy ddomingo 19 de octubre de 2025 ha agraciado la serie 040 del número 61846 que ha resultado premiado con un sueldo de 5.000 euros al mes durante 20 años más 300.000 euros al contado. Los números del 26547 que no coincidan con la serie otorgan un premio de 20.000 euros.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

Número: 10572 Serie: 038

Número: 19428 Serie: 002

Número: 25008 Serie: 042

Número: 95862 Serie: 043

El bote final del sorteo del Sueldazo reparte 5.000 euros mensuales para 20 años y un máximo de 300.000 euros al contado. El segundo premio del sorteo son 4 sueldazos de 2.000 euros durante 10 años al jugar un importe de 2 euros. El sorteo permite ganar premios de 1ª categoría y de 2ª con opción a reclamarlos en un plazo de 30 días naturales. En el caso de que no haya ningún comprador o ganador de la 2ª categoría, la ONCE puede aumentar los premios de 1ª y 2ª categoría del Sueldazo en 240.000 euros. Para poder ganar el bote final del Sueldazo, el sorteo escoge 5 cifras de 100.000 números distintos y un número de serie, del 1 al 55.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, domingo 19 de octubre de 2025 es 03, 04, 06, 11, 12, 16, 28, 32, 40, 41, 48, 59, 63, 67, 68, 70, 75, 77, 82 y 84.

En el sorteo del Super 11, celebrado el domingo 19 de octubre, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El lunes, 20 de octubre de 2025 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

