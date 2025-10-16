Dónde han caído los 17,3 millones de euros de La Primitiva, y los premios de la Lotería Nacional, Bonoloto, ONCE y EuroDreams de hoy jueves 16 de octubre de 2025

Este jueves 16 de octubre de 2025 se han celebrado los sorteos de la La Primitiva, Bonoloto, EuroDreams, Lotería Nacional y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

La Primitiva

En el sorteo de la Lotería Primitiva, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 13 34 02 19 04 07. Complementario: 17. Reintegro: 6. Joker: 0269670

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 18.200.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existen cuatro boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 3 de Portugalete (Vizcaya), en la nº 1 de El Viso del Alcor (Sevilla), en la nº 3 de San Juan de Aznalfarache (Sevilla) y en el Despacho Receptor nº 50.605 de Alhaurín de la Torre (Málaga).

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen cuatro boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 1 de Las Pedroñeras (Cuenca), en la nº 16 de Valladolid, en la nº 1 de Moralzarzal (Madrid) y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

Bonoloto

En el sorteo de BonoLoto, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 46 37 08 19 30 16. Complementario: 11. Reintegro: 2

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 1.500.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

EuroDreams

En el sorteo de Euro Dreams jueves día 16 de octubre de 2025, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 10 34 4 1 6 38 - Sueño: 5

En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1). En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Segunda Categoría (6 + 0).

Al no existir acertantes de Primera Categoría en esta ocasión, el próximo sorteo de EuroDreams será también Especial con un premio de Primera Categoría (6+1) de 30.000 euros al mes durante 30 años.

Lotería Nacional

El resultado de la Lotería Nacional de hoy ha agraciado al número con un primer premio de 300.000 euros a la serie 68.678. Consignado en: Tobarra (Albacete), Posada (Asturias), Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), Teixeiro (A Coruña), San Juan de Aznalfarache (Sevilla), Zaratán (Valladolid).

El segundo premio de la Lotería Nacional, dotado de 60.000 euros a la serie, ha sido para el número 72.766. Consignado en: Huétor Tájar (Granada).

ONCE

En el sorteo de Mi día, celebrado el jueves 16 de octubre, las combinaciones agraciadas con el premio de primera categoría, que asciende a 3.000 euros, han sido vendidas en Santander (Cantabria) y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

En el caso de que coincidan varios premios en una misma fecha, se abonará el importe del premio superior. El premio máximo de Mi día tendrá una cuantía fija a excepción si existiesen más de 300 combinaciones acertantes. Superado este número de combinaciones, el premio de dicha categoría pasará a ser variable, siendo el importe del premio el resultado de dividir los 900.000 euros entre el número de combinaciones acertantes.

En el sorteo del Super 11, celebrado el jueves 16 de octubre, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados. Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El viernes, 17 de octubre de 2025 un único acertante podría ganar: 1.000.000 euros. El precio unitario de la combinación es de un euro por sorteo.

