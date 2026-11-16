Primitiva
Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy sábado 14 de noviembre de 2026
Comprueba el resultado de La Primitiva de hoy, sábado 14 de noviembre de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un bote de 7.700.000 euros.
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En breves instantes podrás conocer el resultado de La Primitiva de hoy, sábado 14 de noviembre de 2026. Comprueba tu número de La Primitiva y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un bote de 7.700.000 euros.
Para jugar a La Primitiva debes seleccionar 6 números de cada apuesta. Podrás participar con hasta 8 combinaciones de una sola vez o con una combinación de más números. Por cada apuesta, se pueden hacer hasta 8 combinaciones al mismo tiempo o una combinación con más números en juego.
Por cada importe abonado se pueden escoger cualquier número que vaya desde el 1 hasta el 49. Para poder jugar en el sorteo de la Primitiva, hay que escoger también otros dos números: el complementario y el reintegro. La selección se hace en un bombo distinto.
Para ganar el premio máximo de La Primitiva, que varía en cada sorteo (bote) tendrás que acertar los 6 números más el reintegro. Si participas en El Joker en el sorteo de La Primitiva, optarás a un premio de 1 millón de euros.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones
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