Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy sábado 06 de septiembre de 2025
Comprueba el resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 06 de septiembre de 2025 y consulta si tu número ha sido uno de los premiados.
Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 06 de septiembre de 2025. En breves instantes podrás comprobar tu número y saber si eres uno de los premiados de La Primitiva..
La Primitiva, a través de Loterías y Apuestas del Estado, establece que su sorteo ordinario sea los jueves y sábados. Para tener la posibilidad de ganar uno de los premios es necesario registrar un número de seis cifras. El sorteo de La Primitiva permite hacer hasta 8 combinaciones o jugar una combinación con más números seleccionados.
El sorteo de la Primitiva establece que por cada apuesta se puedan seleccionar los números que vayan desde el 1 hasta el 49. También se extrae una bola extra como número complementario y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro.
Para ganar el premio máximo de La Primitiva, que varía en cada sorteo (bote) tendrás que acertar los 6 números más el reintegro. Si además de a La Primitiva juegas al Joker, celebrado en el mismo sorteo, podrás ganar un premio de 1 millón de euros.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones
