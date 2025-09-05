Dónde han caído el bote de 17 millones de Euromillones y los premios de la Bonoloto, Eurojackpot y la ONCE del viernes 5 de septiembre

Este viernes 5 de septiembre de 2025 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, EuroMillones, Eurojackpot y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El resultado de la Bonoloto de hoy, viernes 5 de septiembre. El número premiado en la Bonoloto es el 01 02 10 16 19 24, siendo el número complementario el 18 y el reintegro el 08. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 1.000.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 7.445 de SIRUELA (Badajoz), situado en Nuestra Señora de la Antigua, 5.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de PUÇOL (Valencia), situada en Avenida Valencia, 7.

EuroMillones

El resultado del sorteo de Euromillones de hoy, viernes 5 de spetiembre de 2025 es el 27 30 31 41 43, siendo las estrellas el 05 y 08. El bote del sorteo de Euromillones de hoy es de 26.000.000 euros. El código premiado en el sorteo del Millón de Euromillones es el SSZ98350 premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy existe UN único boleto acertante de Primera Categoría (5 + 2) que ha sido validado en ESPAÑA, en la Administración de Loterías nº 1 de TARAZONA (Zaragoza), situada en Fueros de Aragón, 8.

En ESPAÑA existe UN boleto acertante de Tercera Categoría (5 + 0) que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 94.400 de MADRID, situado en Avenida Rafael Finat, 10.

En el próximo sorteo de EuroMillones se pondrá en juego un FONDO GARANTIZADO de 17 Millones de euros para los acertantes de Primera Categoría (5 + 2). El boleto acertante de El Millón ha sido validado en el Despacho Receptor nº 24.145 de BENICÀSSIM (Castellón), situada en Santo Tomás, 19

Eurojackpot

En el sorteo del Eurojackpot, celebrado el viernes 5 de septiembre es 06 14 25 29 46 y los Soles: 07 11, no han aparecido acertantes de primera categoría.

La combinación agraciada con el premio de Segunda Categoría, que asciende a 446.886,80 euros, ha sido vendida en JuegosONCE.es.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior. Para el martes, 2 de septiembre de 2025, el bote del Eurojackpot es de: 61.000.000 €.

ONCE

En el sorteo del Super 11, celebrado el viernes5 de septiembre, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior. El sábado, 30 de agosto de 2025 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €.

