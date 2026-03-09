Comprobar Primitiva hoy: Resultado del sorteo del lunes 9 de marzo de 2026

Ya conocemos el resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, lunes 9 de marzo de 2026 que cuenta con un bote de 120.000.000 euros. El resultado de La Primitiva hoy es el 3, 7, 26, 39, 42 y 44, siendo el número complementario el 32 y el reintegro el 9. El número premiado en el sorteo del Joker es el 7601500premiado con 1 millón de euros.

La Primitiva, a través de Loterías y Apuestas del Estado, establece que su sorteo ordinario sea los jueves y sábados. Cada apuesta válida de La Primitiva consiste en un número de seis cifras. Por cada apuesta, se pueden hacer hasta 8 combinaciones al mismo tiempo o una combinación con más números en juego.

Las distintas combinaciones y números ofrecen la posibilidad de seleccionar en cada apuesta cualquier número que vaya del 1 al 49. Además, en el sorteo de La Primitiva también se extrae un número complementario y el reintegro, ambos conformados por números del 0 al 9.

Para ganar el premio máximo de La Primitiva, que varía en cada sorteo (bote) tendrás que acertar los 6 números más el reintegro. Si participas en El Joker en el sorteo de La Primitiva, optarás a un premio de 1 millón de euros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

