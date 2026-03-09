Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Comprobar EuroDreams: Resultado del sorteo de hoy lunes 9 de marzo de 2026

El número ganador del EuroDreams de hoy, lunes 9 de marzo de 2026 es el 05 14 32 34 35 37 y el dream el 3, para conseguir 20.000 euros al mes durante 30 años.

EuroDreams

EuroDreamsAntena 3 Noticias

Antena 3 Noticias
Publicado:

El resultado del Eurodreams de hoy, lunes 9 de marzo de 2026 ha agraciado al número 05 14 32 34 35 37 y el dream 3. El participante que posea el cupón con la combinación ganadora y el dream (sueño) ganará 20.000 euros al mes durante 30 años.

La celebración del sorteo de EuroDreams son los lunes y jueves con la participación de España, Irlanda, Suiza, Bélgica, Luxemburgo, Portugal, Austria, Reino Unido y Francia.

Es necesario elegir seis cifras comprendidas entre el 1 y el 40 de la categoría pronósticos, y un solo número del 1 al 5 de la categoría número dream (o sueño).

A los acertantes del número dream o sueño, sin tener en cuenta el resto de premios, se les abonará el reintegro. Cada una de las apuestas del sorteo del EuroDreams tiene un precio de 2,50 €.

Para ganar en el EuroDreams se puede participar en tres categorías distintas: Simple, Múltiple o con Fórmulas especializadas con el precio de 2,50 € cada apuesta.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

