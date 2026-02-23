Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy lunes 23 de febrero de 2026

El resultado de la Bonoloto de hoy, lunes 23 de febrero de 2026 ha agraciado al número 01, 04, 26, 31, 33 y 39, siendo el número complementario el 9 y el reintegro el 7. El participante que posea el cupón que coincida con la combinación premiada ganará un bote de 2.300.000 euros.

Dentro del sorteo de La Bonoloto, para que se registre la participación hay que elegir seis números distintos que vayan entre el 1 y el 49. El coste de cada apuesta es de 0,50 €, aunque el mínimo es de dos apuestas, por lo que el precio asciende a 1 euro.

Puedes jugar a la Bonoloto de forma puntual de lunes a sábado o los 6 días gracias a la apuesta semanal.

Desde el lunes hasta el sábado puedes jugar al sorteo de la Bonoloto. El primer sorteo fue en 1988 y ha tenido muy pocos cambios, entre ellos el reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

