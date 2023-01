Lotería del Niño 2023 en directo: Número premiado y comprobar décimo hoy

A partir de mañana, se puede cobrar el premio si has sido el agraciado. Si quieres esperar un poco más, lo puedes hacer. Tendrás tiempo suficiente, aunque es importante que no se te pase la fecha ya que los décimos tienen una validez de 3 meses. Una vez pasado ese plazo, ya no podrás obtener el dinero ganado.

Además, Hacienda también puede llevarse una parte de tu premio, en el caso que este supere los 40.000 euros.