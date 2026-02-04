Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy miércoles 4 de febrero de 2026

Comprueba tu número de la Bonoloto de hoy, miércoles 4 de febrero de 2026, y descubre si tu cupón coincide con la combinación ganadora del sorteo.

Loter&iacute;a Bonoloto

Lotería BonolotoAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

En breves instantes podrás conocer el resultado de la Bonoloto de hoy, miércoles 4 de febrero de 2026. Comprueba tu número de la Bonoloto y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy.

Para jugar a la Bonoloto deberás seleccionar 6 números en una tabla compuesta de números que van del 1 al 49. Puedes hacer apuestas sencillas de varios bloques seleccionando 8 combinaciones de 6 números o más. El precio de cada apuesta es de 0,50 euros. Si participa en un único sorteo (un solo día), el mínimo de apuestas a jugar, es de 2, por lo que el precio mínimo es 1 euro.

La participación en el sorteo de La Bonoloto se puede registrar en un total de 8 combinaciones (apuesta sencilla) o combinaciones con más números.

El sorteo de la Bonoloto es una lotería que se celebra 6 días a la semana, de lunes a sábado. El primer sorteo data de 1988 y desde entonces la Bonoloto ha sufrido pocos cambios, manteniéndose prácticamente igual hasta hoy, a excepción de la incorporación del reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

Sorteos ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super ONCE hoy

ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once, resultado de hoy miércoles 4 de febrero de 2026 en directo

Lotería Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy miércoles 4 de febrero de 2026

Administración de Lotería

Dónde ha caído el bote de 17 millones de euros del Euromillones, el de 4,4 millones de la Bonoloto, y los premios del Cupón Diario y Súper Once de hoy, martes 3 de febrero de 2026

Euromillones en directo
Euromillones

Euromillones: Resultado del sorteo de hoy martes 3 de febrero de 2026

Cupón Diario y Super Once
ONCE

Resultado ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once hoy martes 3 de febrero de 2026

Sorteo Bonoloto: Comprobar número y resultado
Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy martes 3 de febrero de 2026

El ganador del sorteo de la Bonoloto de hoy, martes 3 de febrero de 2026 es el 13, 14, 21, 27, 36 y 37, siendo el número complementario el 34 y el reintegro el 8. El ganador de la Bonoloto se lleva un premio de 4,400,000 euros.

Administración de Lotería 'Doña Manolita'
Loterías

Dónde ha caído el bote de 92,5 millones de euros de La Primitiva, el de 3,8 millones de la Bonoloto y los premios de la ONCE y EuroDreams de hoy, lunes 2 de febrero de 2026

Consulta los números premiados en los sorteos de la ONCE, Bonoloto, Primitiva y Eurodreams este lunes 2 de febrero de 2026.

La Lotería Primitiva

Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy lunes 2 de febrero de 2026

Loterías y Apuestas del Estado de España: Bonoloto

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del lunes 2 de febrero de 2026

Resultados ONCE

ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once, resultado de hoy lunes 2 de febrero de 2026 en directo

Publicidad