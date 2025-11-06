Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Lotería Nacional: Resultado de hoy jueves 6 de noviembre de 2025

Consulta los números premiados del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, jueves 6 de noviembre de 2025 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un primer premio de 300.000 euros.

En breves instantes podrás comprobar el número de la Lotería Nacional de hoy, jueves 6 de noviembre de 2025. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo de la Lotería Nacional que cuenta con un primer premio de 300.000 euros a la serie y descubrir si tu número ha sido premiado.

La celebración del sorteo de Lotería Nacional es semanalmente, los jueves y sábados. Para participar en el sorteo se debe seleccionar un número compuesto por 5 cifras. El precio del cupón de la lotería, al igual que la cuantía del premio, varía en función del día de la semana: El importe total del cupón para participar en el sorteo de la Lotería Nacional será de 3 euros los jueves y de 6 euros los sábados.

En los sorteos extraordinarios de Lotería Nacional, el precio del número jugado asciende a un mínimo de 15 euros y un máximo de 20 por décimo. Uno de los premios más buscados de la Lotería Nacional es el premio especial acumulado, que se obtiene cuando coincide una fracción y una serie del décimo del sorteo.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

