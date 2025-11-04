Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario y Super Once hoy martes 4 de noviembre de 2025

Estamos a la espera de conocer el resultado de los sorteos de la ONCE de hoy, martes 4 de noviembre de 2025. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el Cupón Diario y Super Once de hoy.

Cupón Diario de la ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, martes 04 de noviembre de 2025 es el X. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie X del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

El sorteo del Cupón diario de la ONCE es el más longevo de la organización. Se celebra semanalmente de lunes a jueves. Si aciertas los cinco números y la serie en el Cupón Diario, ganarás un premio de 500.000 euros. Con tu participación en el sorteo diario de la ONCE, también puedes optar a un premio de 500.000 euros si aciertas la serie. 500.000 euros pueden ser tuyos si eres el ganador del Cupón Diario (número y serie).

El cupón diario de la ONCE es el sorteo más longevo de la organización que lo celebra desde el 8 de mayo de 1939 llamado en aquel entonces Cupón Pro-Ciegos. En esos tiempos, el sorteo se realizaba de manera independiente en las diversas provincias de España, el precio del cupón era de 10 céntimos y consistía en un número de tres cifras más una serie de cinco cifras.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del martes 04 de noviembre de 2025 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

