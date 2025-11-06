Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería Nacional
ONCE
Loterías
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Lotería del Niño
Euromillones
Lotería de Navidad

EuroDreams

EuroDreams: Resultado de hoy jueves 6 de noviembre de 2025

Comprueba el resultado del sorteo del EuroDreams de hoy, jueves 6 de noviembre de 2025 y descubre si tu número ha sido uno de los premiados.

EuroDreams

EuroDreamsAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo del Eurodreams de hoy jueves 6 de noviembre de 2025.

El sorteo de EuroDreams se celebra semanalmente, cada lunes y jueves en toda Europa. En este sorteo participan 9 países: Bélgica, Irlanda, Austria, Portugal, España, Reino Unido, Francia, Irlanda, Luxemburgo y Suiza

Para tener la opción de ganar uno de los premios es necesario registrar 6 números que vayan del 1 al 40 de la 1ª matriz y solo un número del 1 al 5 de la 2ª matriz (número dream o sueño).

A pesar de no acertar los 6 números, pero aciertas el número dream o sueño, te llevas el importe del reintegro. Cada una de las apuestas del sorteo del EuroDreams tiene un precio de 2,50 €.

La participación en el sorteo del EuroDreams se hace efectiva de tres formas distintas: Simple, Múltiple o con Fórmulas especializadas con el precio de 2,50 € cada apuesta.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 30 de marzo, en directo

Lotería Nacional: Resultado de hoy jueves 6 de noviembre de 2025

La Lotería Primitiva

Comprobar Primitiva hoy: Resultado del sorteo del jueves 6 de noviembre de 2025

EuroDreams

EuroDreams: Resultado de hoy jueves 6 de noviembre de 2025

Bonoloto
Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy jueves 6 de noviembre de 2025

Sorteos ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once
ONCE

Resultado ONCE: Comprobar Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 6 de noviembre de 2025

Administración de loterías en Castellón de la Plana
Loterías

Dónde ha caído el bote de 600.000 euros de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy, miércoles 5 de noviembre de 2025

Este miércoles 5 de noviembre de 2025 se han celebrado los sorteos de Bonoloto y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Sorteo de la Bonoloto: Comprobar resultado de hoy
Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy miércoles 5 de noviembre de 2025

La Bonoloto de hoy, miércoles 5 de noviembre de 2025, con un bote de 600.000 euros, ha agraciado al número 10 17 19 24 36 49, siendo el número complementario el 06 y el reintegro el 0 .

Cupón Diario y Super Once

ONCE: Resultado del Cupón Diario y Super Once hoy miércoles 5 de noviembre de 2025

Loterías y Apuestas del Estado

Dónde ha caído el bote de 97 millones de Euromillones, y los premios de la Bonoloto y la ONCE de hoy, martes 4 de noviembre de 2025

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024

ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once, resultado de hoy martes 4 de noviembre de 2025 en directo

Publicidad