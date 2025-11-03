Loterías
Dónde han caído el bote de 28,5 millones de La Primitiva y los premios de la Bonoloto, ONCE y EuroDreams de hoy lunes 3 de noviembre
Consulta los números premiados en los sorteos de la ONCE, Bonoloto, La Primitiva y EuroDreams de este lunes 3 de noviembre y dónde han sido validados.
Publicidad
Este lunes 3 de noviembre de 2025 se han celebrado los sorteos de la ONCE, Bonoloto, La Primitiva y EuroDreams. Comprueba aquí dónde han sido validados.
La Primitiva
En el sorteo de la Lotería Primitiva la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 41 37 40 19 14 29. Complementario: 48. Reintegro: 9. JOKER: 3179563
En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 31.000.000 euros.
De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor nº 92.515 de Zaragoza, situado en Av. Cataluña, 126 y en el nº 97.680 de Carabaña (Madrid), situado en Plaza de España, 28.
Bonoloto
En el sorteo de BonoLoto, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 25 32 47 15 20 41. Complementario: 42. Reintegro: 5.
De Primera Categoría (6 aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 37.125 de Granada, situado en Ovidio, 8.
De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 57 de Sevilla, situada en Extremadura, 39 ACC.
EuroDreams
En el sorteo de Euro Dreams lunes día 03 de noviembre de 2025, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 12 - 20 - 10 - 26 - 2 - 21. Sueño: 2.
En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1). En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Segunda Categoría (6 + 0). Al no existir acertantes de Primera Categoría en esta ocasión, el próximo sorteo de EuroDreams será también Especial, con un premio de Primera Categoría (6 + 1) de 30.000 euros al mes durante 30 años.
ONCE
En el sorteo del Super 11, celebrado el lunes 3 de noviembre, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados. Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior. El martes, 4 de noviembre de 2025 un único acertante podría ganar: 1.000.000 euros. El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Publicidad