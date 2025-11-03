Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería Nacional
ONCE
Loterías
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Lotería del Niño
Euromillones
Lotería de Navidad

Loterías

Dónde han caído el bote de 28,5 millones de La Primitiva y los premios de la Bonoloto, ONCE y EuroDreams de hoy lunes 3 de noviembre

Consulta los números premiados en los sorteos de la ONCE, Bonoloto, La Primitiva y EuroDreams de este lunes 3 de noviembre y dónde han sido validados.

Administraci&oacute;n de Loter&iacute;a

Administración de LoteríaEuropa Press

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Este lunes 3 de noviembre de 2025 se han celebrado los sorteos de la ONCE, Bonoloto, La Primitiva y EuroDreams. Comprueba aquí dónde han sido validados.

La Primitiva

En el sorteo de la Lotería Primitiva la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 41 37 40 19 14 29. Complementario: 48. Reintegro: 9. JOKER: 3179563

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 31.000.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor nº 92.515 de Zaragoza, situado en Av. Cataluña, 126 y en el nº 97.680 de Carabaña (Madrid), situado en Plaza de España, 28.

Bonoloto

En el sorteo de BonoLoto, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 25 32 47 15 20 41. Complementario: 42. Reintegro: 5.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 37.125 de Granada, situado en Ovidio, 8.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 57 de Sevilla, situada en Extremadura, 39 ACC.

EuroDreams

En el sorteo de Euro Dreams lunes día 03 de noviembre de 2025, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 12 - 20 - 10 - 26 - 2 - 21. Sueño: 2.

En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1). En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Segunda Categoría (6 + 0). Al no existir acertantes de Primera Categoría en esta ocasión, el próximo sorteo de EuroDreams será también Especial, con un premio de Primera Categoría (6 + 1) de 30.000 euros al mes durante 30 años.

ONCE

En el sorteo del Super 11, celebrado el lunes 3 de noviembre, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados. Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior. El martes, 4 de noviembre de 2025 un único acertante podría ganar: 1.000.000 euros. El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

Administración de Lotería

Dónde han caído el bote de 28,5 millones de La Primitiva y los premios de la Bonoloto, ONCE y EuroDreams de hoy lunes 3 de noviembre

Cupón Diario y Super Once

ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once, resultado de hoy lunes 3 de noviembre de 2025 en directo

Imagen de resultado de Eurodreams

Resultado EuroDreams: Comprobar número hoy lunes 03 de noviembre de 2025

Comprobar número de La Primitiva de hoy, sorteo en directo
Lotería Primitiva de España

Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy lunes 03 de noviembre de 2025

Bonoloto: Comprobar resultado del sorteo de hoy
Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy lunes 03 de noviembre de 2025

Loterías y Apuestas del Estado
Loterías

Dónde han caído el bote de 8,5 millones del Gordo, el de 1,9 millones de la Bonoloto, y los premios de la ONCE de hoy domingo 2 de noviembre

Consulta los números premiados en los sorteos de la ONCE, Bonoloto y el Gordo de la Primitiva este domingo 2 de noviembre y dónde han sido validados.

Bonoloto: Comprobar número del sorteo de hoy en directo
Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy domingo 02 de noviembre de 2025

El resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy, domingo 02 de noviembre de 2025 con un bote de 1.900.000 euros ha agraciado al número 12, 16, 18, 41, 46 y 49, siendo el número complementario el 5 y el reintegro el 1.

El Gordo de la Primitiva: Resultado del sorteo de hoy, en directo

Gordo Primitiva: Resultado del sorteo de hoy domingo 02 de noviembre de 2025

Sorteos ONCE: Sueldazo y Super ONCE

ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once, resultado de hoy domingo 02 de noviembre de 2025 en directo

Administración de Lotería

Dónde han caído el bote de 28,5 millones de la Primitiva, el de 1.400.000 de la Bonoloto, y los premios de la ONCE de hoy sábado 1 de noviembre

Publicidad