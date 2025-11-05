Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Dónde ha caído el bote de 600.000 euros de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy, miércoles 5 de noviembre de 2025

Este miércoles 5 de noviembre de 2025 se han celebrado los sorteos de Bonoloto y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Administraci&oacute;n de loter&iacute;as en Castell&oacute;n de la Plana

Administración de loterías en Castellón de la PlanaEFE

Antena 3 Noticias
Publicado:

Comprueba aquí dónde han sido validados los sorteos de la ONCE y Bonoloto celebrados este miércoles 5 de noviembre de 2025.

Bonoloto

En el sorteo de BonoLoto, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 10 36 24 49 19 17. Complementario: 06. Reintegro: 0.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 57 de Valencia, situada en Plaza Obispo Amigo, 3, en el Despacho Receptor nº 31.495 de Iniesta (Cuenca), situado en Honda, 30 y en el nº 79.130 de Piles (Valencia), situado en Santa Bárbara, 36.

ONCE

En el sorteo del Super 11, celebrado el miércoles 5 de noviembre, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados. Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El jueves, 6 de noviembre de 2025 un único acertante podría ganar: 1.000.000 euros. El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

