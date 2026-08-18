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Comprobar Euromillones: Resultado del sorteo de hoy martes 18 de agosto de 2026

Consulta los números premiados del sorteo de Euromillones de hoy, martes 18 de agosto de 2026 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un bote de 37.000.000 euros.

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En unos minutos podrás conocer el resultado de Euromillones de hoy, martes 18 de agosto de 2026. Comprueba tu número y descubre si ha sido premiado en el sorteo de Euromillones que cuenta con un bote de 37.000.000 euros.

Para ganar el bote de Euromillones tendrás que acertar todos los números. Debes seleccionar 5 números en cada una de tus apuestas, entre el número 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Cada apuesta que realices tiene un precio de 2,50 euros. Para ganar en el sorteo de Euromillones tendrás que acertar todos los números, aunque también hay premios menores a los que puedes optar.

El sorteo de Euromillones se celebra en nueve países de Europa semanalmente, cada martes y viernes.

Con el bote de Euromillones puedes llegar a ganar hasta 190 millones de euros. Si tras cuatro sorteos, el primer premio queda vacío, la suma del bote se repartiría entre los acertantes de la siguiente categoría premiada.

Los premios de Euromillones vienen del 50% de la cantidad recaudada. Si el bote del primer premio no tiene ningún ganador en esa jornada, aumentaría la cantidad total del bote del próximo sorteo.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de Euromillones son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

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