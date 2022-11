Lista de premios del Cuponazo del Black Friday de la ONCE 2022

La Organización Nacional de Ciegos Españoles celebra el viernes negro, este 25 de noviembre, con un sorteo muy especial como es el Cuponazo del Black Friday de la ONCE, en el que además de dinero también se sortean cientos de tarjetas de regalo de 50 o 100 euros para gastar en Amazon, El Corte Inglés, Decathlon o Carrefour.

Los sorteos de la ONCE se encargan de repartir alegría a todos sus participantes y también a todos los miembros de la organización, a los que ayudan día tras día y les proporcionan todo lo que necesitan para que se sientan iguales al resto de la sociedad que les rodea. Para financiar todos los proyectos de la ONCE, se realizan todos los sorteos que están a la venta en los más de 19.000 puntos autorizados. Uno de los sorteos ONCE que más destacan es el Cuponazo y este Cuponazo del Black Friday es uno de los más especiales del año.

Desde el 11 de noviembre se pueden adquirir los cupones del Cuponazo del Black Friday por un precio de 3 euros en cualquiera de los puntos de venta autorizados y a través de la web de la ONCE.

Este viernes negro es especial porque, además de poder comprar múltiples productos con descuento, la ONCE sortea cientos de tarjetas para gastar en grandes superficies y plataformas como Amazon, El Corte Inglés, Decathlon y Carrefour. Con cada cupón que se adquiere, se consigue una participación para el sorteo de las tarjetas, registrándose en la web www.cuponespecial.es.

Premios del sorteo del Cuponazo del Black Friday de la ONCE

Los premios del sorteo del Cuponazo del Black Friday de la ONCE alegrarán este fin de semana de compras y las futuras gestiones de Navidad a todos los participantes del sorteo de la ONCE porque hay miles de premios entre los que destaca el Premio Especial de 6 millones de euros a un único acertante.

Además, hay en juego grandes premios ONCE como 134 premios de 40 mil euros, 1.215 premios de 500 €, 12.150 premios de 50 € y millones de premios en reintegros.

Asimismo, se sortean 60 tarjetas regalo de El Corte Inglés valoradas en 100 euros, 70 tarjetas regalo de Decathlon valoradas en 50 euros, 100 tarjetas regalo de Carrefour valoradas en 50 euros y 60 tarjetas de Amazon valoradas en 100 euros. Si eres uno de los afortunados, recibirás un código canjeable en la web www.codesforgifts.com.

Cómo cobrar un premio del sorteo de la ONCE

Los premios del Cuponazo del Black Friday se pueden cobrar una vez que se realice el sorteo este 25 de noviembre a las 21.25 horas, en los puntos de venta autorizados de la ONCE o a través de su página web. Para comprobar si eres o no uno de los agraciados de las tarjetas regalo, lo puedes saber al instante según introduzcas tus datos en www.cuponespecial.es.

Todos los resultados de esta lotería de la ONCE estarán publicados en la web de Antena 3 Noticias.