Resultado del sorteo del Cuponazo del Black Friday de la ONCE hoy 25 de noviembre

Estamos a la espera de conocer el resultado del Cuponazo del Black Friday de la ONCE de hoy, 25 de noviembre. En breves instantes podrás comprobar tu número de la ONCE y saber si has sido uno de los premiados. Con los sorteos de la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos Españoles, siempre se pueden conseguir muchos premios y este viernes negro, o Black Friday, no iba a ser menos.

Toma nota porque con este Cuponazo de Black Friday, desde la ONCE han tirado la casa por la ventana y te pueden tocar seis millones de euros, además de 400.000 premios adicionales y cientos de tarjetas de regalo. Suena interesante, ¿verdad?

Los premios del Cuponazo del Black Friday

Uno de los puntos fuertes del Cuponazo del Black Friday es que se pueden ganar cientos de premios. Con los Cuponazos de todos los viernes puedes conseguir un jugoso premio a las cinco cifras y a la serie de seis millones de euros. Pero hay mucho más. Entran en juego otros 134 premios de 40.000 euros a las cinco cifras. Esto además de que ahora puedes ganar por los dos lados y ganar un premio de 500 euros a las cuatro últimas cifras pero también a las cuatro primeras.

A estos premios hay que sumarle que el Cuponazo del Black Friday, ofrece también 50 euros a las tres primeras y a las tres últimas cifras; 6 euros a las dos primeras cifras y dos últimas. Se cierra la lista con un reintegro de 3 euros a la primera cifra y lo mismo para la última cifra.

Pero no acaba aquí la cosa. Este Cuponazo del Black Friday de la ONCE es uno de los especiales, lo que implica que lleva consigo unos increíbles premios extra a los que se puede optar con solo comprar el boleto. Podrás conseguir con este sorteo del 25 de noviembre 290 tarjetas de regalo repartidas de la siguiente manera:

- 100 tarjetas regalo de Carrefour, valoradas en 50 euros.

- 70 tarjetas regalo de Decathlon, valoradas en 50 euros.

- 60 tarjetas regalo de El Corte Inglés, valoradas en 100 euros.

- 60 tarjetas regalo de Amazon, valoradas en 100 euros.

Para optar a estos premios especiales del Cuponazo del Black Friday es necesario acceder a una página web específica y registrarse introduciendo los datos personales del participante, que debe ser mayor de 18 años. Para entrar en el sorteo de estas tarjetas regalo del Cuponazo del Black Friday de la ONCE hay que tener un cupón adquirido en formato físico. Una vez que introduzcas tus datos conocerás al momento si eres uno de los afortunados. Puedes participar en esta acción hasta el propio día 25 de noviembre a las 23:59 horas.

Una vez que conozcamos los resultados de este Cuponazo del Black Friday de este 25 de noviembre tan solo tendrás que consultar en nuestra web de Antena 3 Noticias los números que han resultado premiados. Imagínate acabar este viernes negro con unos euros de más en el bolsillo, ¡perfectos para gastar en Navidad! Con este sorteo, es posible.