Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería Nacional
ONCE
Loterías
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Lotería del Niño
Euromillones
Lotería de Navidad

ONCE

ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once, resultado de hoy miércoles 13 de agosto de 2025 en directo

Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE de hoy, miércoles 13 de agosto de 2025 y comprueba el resultado del Cupón Diario y Super Once.

Comprobar ONCE: Resultado del Cup&oacute;n Diario, Mi D&iacute;a de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024Antena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

En breves instantes podrás comprobar el número del Cupón Diario y Super Once de hoy, miércoles 13 de agosto de 2025. A continuación podrás conocer el resultado de los sorteos de la ONCE y descubrir si tu número ha sido premiado.

Cupón Diario de la ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, miércoles 13 de agosto de 2025 es el X. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie X del mismo número ha sido agraciada con la Paga de 36.000 euros al año durante 25 años del Cupón Diario de la ONCE.

El sorteo del Cupón diario de la ONCE es el más longevo de la organización. Se celebra semanalmente de lunes a jueves. Si aciertas los cinco números y la serie en el Cupón Diario, ganarás un premio de 35.000 euros. En el sorteo del Cupón Diario de la ONCE se puede abonar 0,50 € más para poder registrar la participación en el sorteo de La Paga. El premio de La Paga consiste en un premio de 3.000 euros durante 25 años.

El cupón del sorteo diario de la ONCE comenzó en 1938 y, 50 años después, se formó la Fundación. En la época, el boleto solo costaba 10 céntimos, en las distintas provincias de España y con 3 cifras en juego acompañadas de la serie, con 5 números distintos.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, miércoles 13 de agosto de 2025 es X.

El Super Once es un sorteo que se celebra diariamente de lunes a domingo. Para participar tendrás que elegir entre 5 y 11 números de la matriz compuesta por un total de 80 números, siendo el orden de éstos indiferente. Las distintas apuestas y los números acertados varían en función de los números que se elijan. Para establecer un ganador, el sorteo de la ONCE selecciona una combinación de 20 números. El premio máximo del Super Once de la ONCE es un millón de euros al jugar una apuesta de 1 € con 11 números. El sorteo ofrece la posibilidad de ganar el premio final tres veces al día, todos los días: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. El cupón que está en juego en el Super Once tiene que registrarse con un mínimo de 5 combinaciones distintas y un máximo de 11.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del miércoles 13 de agosto de 2025 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en [[LINK:EXTERNO|||" https:=|||nuestro canal de WhatsApp]] y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

Loterías

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024

ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once, resultado de hoy miércoles 13 de agosto de 2025 en directo

Sorteo de la Bonoloto: Comprobar resultado de hoy

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del miércoles 13 de agosto de 2025

Loterías y Apuestas del Estado

Dónde han caído los 214 millones de Euromillones y el premio de la Bonoloto y de la ONCE de hoy, martes 12 de agosto de 2025

Cupón Diario y Super Once
ONCE

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario y Super Once hoy martes 12 de agosto de 2025

Euromillones en directo
Euromillones

Resultado Euromillones: Comprobar número hoy martes 12 de agosto de 2025

Loterías y Apuestas del Estado de España: Bonoloto
Bonoloto

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del martes 12 de agosto de 2025

El resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy, martes 12 de agosto de 2025 con un bote de 1.700.000 euros ha agraciado al número 03, 05, 21, 27, 29 y 46, siendo el número complementario el 43 y el reintegro el 1.

Loterías y Apuestas del Estado
Loterías y Apuestas del Estado

Dónde han caído los premios de la Bonoloto, el Gordo de la Primitiva y la ONCE de hoy, lunes 11 de agosto

Consulta los números premiados en los sorteos de la ONCE, Bonoloto y el Gordo de la Primitiva este lunes 11 de agosto y dónde han sido validados.

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024

ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once, resultado de hoy lunes 11 de agosto de 2025 en directo

EuroDreams

Resultado EuroDreams: Comprobar número hoy lunes 11 de agosto de 2025

Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy en directo

Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy lunes 11 de agosto de 2025

Publicidad