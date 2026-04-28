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Comprobar Euromillones: Resultado del sorteo de hoy martes 28 de abril de 2026

Comprueba tu número de Euromillones de hoy, martes 28 de abril de 2026, en el que podrás ganar un bote de 26.000.000 euros.

Comprobar Euromillones: Resultado del sorteo de hoy

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A la espera de conocer el resultado de Euromillones de hoy, martes 28 de abril de 2026. El bote de Euromillones es de 26.000.000 euros. En breves instantes podrás comprobar si tu número ha sido premiado en el sorteo de Euromillones y El Millón de hoy.

Para ganar el bote de Euromillones tendrás que acertar todos los números. Debes seleccionar 5 números en cada una de tus apuestas, entre el número 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Al ganador que consiga acertar todos los números más una estrella se le adjudicará un 3,95% del total destinado al premio. Aquellos que solo acierten los números sin contar las dos estrellas, pueden ganar un 0,92% del bote de Euromillones. Si ese mismo día no hay ningún acertante, la cantidad en juego pasaría a sumarse al bote del próximo sorteo.

Cada martes y viernes se celebra el sorteo de Euromillones. Además de España, el sorteo se celebra en el resto de Europa en Francia, Austria, Irlanda, Portugal, Bélgica, Suiza, Reino Unido y Luxemburgo.

Lo más ansiado del sorteo de Euromillones es su bote millonario. La nueva normativa indica que al llegar al bote máximo de 190 millones de euros, si no hay acertante, se mantendrá durante cuatro sorteos más. Si, tras estos el Euromillones continúa sin ganador, la suma del bote del sorteo se repartiría entre los acertantes de la siguiente categoría premiada.

Los premios de Euromillones vienen del 50% de la cantidad recaudada. Si el bote del primer premio no tiene ningún ganador en esa jornada, aumentaría la cantidad total del bote del próximo sorteo.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de Euromillones son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

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