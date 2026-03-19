Horario y dónde ver el Sorteo del Cupón Extra del Día del Padre de la ONCE del jueves 19 de marzo 2026

El Cupón Extra del Día del Padre de la ONCE 2026 se celebrará el jueves 19 de marzo, coincidiendo con la festividad dedicada a los padres en España. Este sorteo extraordinario, uno de los más populares del calendario de la organización, concentra cada año a miles de jugadores que prueban suerte con la esperanza de llevarse el premio principal.

La mecánica del sorteo es sencilla. En el bombo entran 100.000 números distintos, que van desde el 00000 hasta el 99.999, y cada uno de ellos cuenta con 100 series diferentes, lo que multiplica las posibilidades de repartir premios entre los participantes.

Este sistema permite que cada número tenga múltiples cupones asociados, de manera que distintos jugadores puedan resultar premiados con la misma combinación.

A qué hora el el Sorteo de la ONCE del día del padre 2026

Según el calendario oficial, el sorteo tendrá lugar entre las 21:25 y las 21:55 horas, franja habitual en la que la ONCE realiza sus sorteos del cupón. Durante ese intervalo se conocerá el número agraciado con el gran premio, además del resto de combinaciones premiadas.

Participar en este sorteo extraordinario es accesible para la mayoría de los jugadores. El precio del cupón del Extra del Día del Padre es de 5 euros, el mismo coste que en ediciones anteriores.

Los cupones pueden adquirirse tanto a través de los vendedores autorizados de la ONCE, tanto físicos como online.

Quienes prefieran comprarlo por Internet deberán tener en cuenta el plazo límite. La venta online se mantiene abierta hasta las 20:55 horas del mismo 19 de marzo, es decir, apenas media hora antes del inicio del sorteo.

Un sorteo con millones de premios

El Cupón Extra del Día del Padre no solo destaca por su premio principal. En total, este sorteo reparte más de un millón de premios, lo que aumenta considerablemente las probabilidades de obtener algún tipo de recompensa.

En conjunto, se distribuyen 1.000.000 de premios, una cifra que convierte a este sorteo en uno de los más repartidos del calendario anual de la ONCE.

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