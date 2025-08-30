Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería Nacional
ONCE
Loterías
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Lotería del Niño
Euromillones
Lotería de Navidad

Lotería Primitiva de España

Comprobar Primitiva hoy: Resultado del sorteo del sábado 30 de agosto de 2025

El ganador del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 30 de agosto de 2025 es el 06, 28, 36, 40, 41 y 48, siendo el número complementario el 39 y el reintegro el 8.

La Loter&iacute;a Primitiva

La Lotería PrimitivaAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Actualizado:
Publicado:

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 30 de agosto de 2025 es el 06, 28, 36, 40, 41 y 48, siendo el número complementario el 39 y el reintegro el 8. El número premiado en el sorteo del Joker es el 7 525 611, premiado con 1 millón de euros.

La Primitiva es un juego administrado por Loterías y Apuestas del Estado que se celebra dos veces a la semana, los jueves y sábados. Para tener la posibilidad de ganar uno de los premios es necesario registrar un número de seis cifras. La Primitiva ofrece la posibilidad de seleccionar hasta 8 combinaciones distintas o una combinación con más números distintos.

El sorteo de la Primitiva establece que por cada apuesta se puedan seleccionar los números que vayan desde el 1 hasta el 49. Además, en el sorteo de La Primitiva también se extrae un número complementario y el reintegro, ambos conformados por números del 0 al 9.

Para ganar el bote de La Primitiva hay que acertar los 6 números más el reintegro. Si participas en El Joker en el sorteo de La Primitiva, optarás a un premio de 1 millón de euros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

Loterías

Imagen de archivo de una administración de Loterías y Apuestas del Estado.

¿Dónde han caído los botes de La Primitiva, Bonoloto, Sueldazo y Super Once de hoy, sábado 30 de agosto?

Sorteos ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once

ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once, resultado de hoy sábado 30 de agosto de 2025 en directo

La Lotería Primitiva

Comprobar Primitiva hoy: Resultado del sorteo del sábado 30 de agosto de 2025

La Bonoloto de hoy
Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy sábado 30 de agosto de 2025

Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 30 de agosto, en directo
Lotería Nacional

Sorteo Lotería Nacional hoy, en directo: Comprobar décimo del sábado 30 de agosto

Comprobar Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy
Lotería Nacional de España

Lotería Nacional: Resultado de hoy sábado 30 de agosto de 2025

El resultado del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábado 30 de agosto de 2025 con un primer premio a la serie de 600.000 euros ha agraciado al número 23999.

Administración de Loterías y Apuestas del Estado
Loterías y Apuestas del Estado

Dónde han caído el bote de 26 millones de Euromillones y los premios de la Bonoloto, Eurojackpot y la ONCE del viernes 29 de agosto

Consulta los números premiados en los sorteos de este viernes 29 de agosto y dónde han sido validados.

Euromillones

Resultado Euromillones: Comprobar número hoy viernes 29 de agosto de 2025

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024

Resultado ONCE: Comprobar Cuponazo y Super Once hoy viernes 29 de agosto de 2025

Resultado Eurojackpot de la ONCE

Resultado Eurojackpot: Comprobar número hoy viernes 29 de agosto de 2025

Publicidad