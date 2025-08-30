Lotería Primitiva de España
Comprobar Primitiva hoy: Resultado del sorteo del sábado 30 de agosto de 2025
El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 30 de agosto de 2025 es el 06, 28, 36, 40, 41 y 48, siendo el número complementario el 39 y el reintegro el 8. El número premiado en el sorteo del Joker es el 7 525 611, premiado con 1 millón de euros.
La Primitiva es un juego administrado por Loterías y Apuestas del Estado que se celebra dos veces a la semana, los jueves y sábados. Para tener la posibilidad de ganar uno de los premios es necesario registrar un número de seis cifras. La Primitiva ofrece la posibilidad de seleccionar hasta 8 combinaciones distintas o una combinación con más números distintos.
El sorteo de la Primitiva establece que por cada apuesta se puedan seleccionar los números que vayan desde el 1 hasta el 49. Además, en el sorteo de La Primitiva también se extrae un número complementario y el reintegro, ambos conformados por números del 0 al 9.
Para ganar el bote de La Primitiva hay que acertar los 6 números más el reintegro. Si participas en El Joker en el sorteo de La Primitiva, optarás a un premio de 1 millón de euros.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones
