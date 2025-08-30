Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Lotería Nacional de España

Resultado Lotería Nacional: Comprobar número hoy sábado 30 de agosto de 2025

Consulta los números premiados del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábado 30 de agosto de 2025 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un primer premio de 600.000 euros.

Comprobar Loter&iacute;a Nacional: Resultado del sorteo de hoy

Antena 3 Noticias
Publicado:

En breves instantes podrás comprobar el número de la Lotería Nacional de hoy, sábado 30 de agosto de 2025. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo de la Lotería Nacional que cuenta con un primer premio de 600.000 euros a la serie y descubrir si tu número ha sido premiado.

El sorteo de la Lotería Nacional se celebra todas las semanas los jueves y sábados. Para participar en el sorteo se debe seleccionar un número compuesto por 5 cifras. El precio del cupón de la lotería, al igual que la cuantía del premio, varía en función del día de la semana: El precio de un décimo del sorteo del jueves es de 3 euros y el del sábado asciende a 6 euros.

Para poder participar en sorteos extraordinarios de la Lotería Nacional será necesario abonar entre 15 y 20 euros por décimo. A lo largo del sorteo de la Lotería Nacional se realizan varias extracciones, las más esperadas, las de dos números conformados por 5 cifras que serán el primer y el segundo premio.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

