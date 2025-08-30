Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería Nacional
ONCE
Loterías
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Lotería del Niño
Euromillones
Lotería de Navidad

Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy sábado 30 de agosto de 2025

El resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy, sábado 30 de agosto de 2025 con un bote de 2.300.000 euros ha agraciado al número 07, 10, 24, 28, 35 y 36, siendo el número complementario el 39 y el reintegro el 8.

La Bonoloto de hoy

La Bonoloto de hoyAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Actualizado:
Publicado:

El sorteo de la Bonoloto de hoy, sábado 30 de agosto de 2025 agraciado con bote de 2.300.000 euros, ha sido para el número 07, 10, 24, 28, 35 y 36, siendo el número complementario el 39 y el reintegro el 8.

Para jugar a la Bonoloto deberás seleccionar 6 números en una tabla compuesta de números que van del 1 al 49. Puedes hacer apuestas sencillas de varios bloques seleccionando 8 combinaciones de 6 números o más. El precio por apuesta es de 0,5 euros, pero el mínimo son dos, por lo que no se permite jugar menos de 1 euro. También se puede realizar una apuesta para dos o más días.

Puedes jugar a la Bonoloto de forma puntual de lunes a sábado o los 6 días gracias a la apuesta semanal.

En el sorteo de la Bonoloto se puede participar todos los días de la semana menos el domingo. Se celebra desde 1988 y ha tenido pocos cambios, entre ellos el reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

Loterías

Imagen de archivo de una administración de Loterías y Apuestas del Estado.

¿Dónde han caído los botes de La Primitiva, Bonoloto, Sueldazo y Super Once de hoy, sábado 30 de agosto?

Sorteos ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once

ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once, resultado de hoy sábado 30 de agosto de 2025 en directo

La Lotería Primitiva

Comprobar Primitiva hoy: Resultado del sorteo del sábado 30 de agosto de 2025

La Bonoloto de hoy
Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy sábado 30 de agosto de 2025

Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 30 de agosto, en directo
Lotería Nacional

Sorteo Lotería Nacional hoy, en directo: Comprobar décimo del sábado 30 de agosto

Comprobar Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy
Lotería Nacional de España

Lotería Nacional: Resultado de hoy sábado 30 de agosto de 2025

El resultado del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábado 30 de agosto de 2025 con un primer premio a la serie de 600.000 euros ha agraciado al número 23999.

Administración de Loterías y Apuestas del Estado
Loterías y Apuestas del Estado

Dónde han caído el bote de 26 millones de Euromillones y los premios de la Bonoloto, Eurojackpot y la ONCE del viernes 29 de agosto

Consulta los números premiados en los sorteos de este viernes 29 de agosto y dónde han sido validados.

Euromillones

Resultado Euromillones: Comprobar número hoy viernes 29 de agosto de 2025

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024

Resultado ONCE: Comprobar Cuponazo y Super Once hoy viernes 29 de agosto de 2025

Resultado Eurojackpot de la ONCE

Resultado Eurojackpot: Comprobar número hoy viernes 29 de agosto de 2025

Publicidad