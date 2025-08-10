Gordo Primitiva
Gordo Primitiva: Resultado de hoy domingo 03 de agosto de 2025
Consulta los números premiados del sorteo de El Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 03 de agosto de 2025 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un bote de 9.400.000 euros.
En breves instantes podrás conocer el resultado de El Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 03 de agosto de 2025. Comprueba tu número del Gordo de la Primitiva y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un bote de 9.400.000 euros.
El Gordo de la Primitiva es un sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado. Cada apuesta válida del Gordo de la Primitiva consiste en 5 números que vayan del 1 al 54 de la 1ª matriz y otro distinto del 0 al 9 de la segunda matriz (número clave).
Al acertar el número clave, sin tener en cuenta acertar los 5 números, puedes ganar el reintegro. El coste por apuesta en el sorteo de El Gordo de La Primitiva es de 1,50 €.
El sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra semanalmente cada domingo a partir de las 21:30 h (hora peninsular) desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado de Madrid.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Gordo de la Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
