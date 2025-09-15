EuroDreams: Resultado de hoy lunes 15 de septiembre de 2025

Estamos a la espera de conocer el resultado del Eurodreams de hoy, lunes 15 de septiembre de 2025. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo del Eurodreams de hoy.

El sorteo de EuroDreams se celebra en nueve países de Europa semanalmente, cada lunes y jueves.

Cada apuesta válida del Eurodreams consiste en apostar 6 números que vayan del 1 al 40 de la 1ª matriz y otro distinto del 1 al 5 de la segunda matriz (número dream o sueño).

Además, si eres uno de los acertantes del número dream o sueño, independientemente del resto de premios, tendrás derecho al reintegro. El precio por apuesta en el sorteo del EuroDreams es de 2,50 €.

Se puede participar en el sorteo del EuroDreams a través de las apuestas de Simple, Múltiple o con Fórmulas especializadas. Cada apuesta representa el importe de 2,50 €.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

